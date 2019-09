पितृ पक्ष 2019 : हमारे पितरों की कुल इतनी श्रेणियां होती है, इनके अनुसार श्राद्ध करने पर प्रसन्न होतें है दिवंगत पितर

Pitru Paksha 2019: There are so many categories of our fathers, according to them, the deceased ancestors are happy to perform Shraddha : पितृ पक्ष में दिवगंत पितरों को श्रद्धापूर्वक उनकी श्रेणी के अनुसार, श्राद्ध करने से प्रसन्न हो जाते हैं पूर्वक पितर। जानें अपने पूर्वज पितरों की श्रेणियां। कौन-कौन सी है।