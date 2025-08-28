Rishi Panchami 2025 Vrat Katha: इस कथा को सुनने से मिलता है पापों से मुक्ति, जरूर करें पाठ

Rishi Panchami 2025 Vrat Katha: भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस दिन स्नान, पूजा और व्रत करने से जीवन में पाप नष्ट होते हैं और सप्तऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वर्ष 2025 में ऋषि पंचमी व्रत 28 अगस्त को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 5 मिनट से दोपहर 1 बजकर 39 मिनट तक रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत अधूरा माना जाता है।