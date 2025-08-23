Shani Amavasya 2025: शनि अमावस्या की रात 5 कामों से करें परहेज, वरना भुगतना पड़ेगा भारी परिणाम

ज्योतिष के अनुसार, अमावस्या का दिन तो पुण्य कमाने और पूजा-पाठ के लिए शुभ है, लेकिन रात में तामसिक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इस समय पाप ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है। अमावस्या का सीधा संबंध राहु और केतु से भी माना गया है। इसके अलावा, अमावस्या की रात चंद्रमा की शक्ति सबसे कमजोर होती है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। इसलिए इस दिन लोगों का मन आसानी से विचलित हो सकता है। खासकर कर्क राशि के जातकों और जिनका मूलांक 2 होता है, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।