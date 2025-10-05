Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर तुलसी के ये टोटके बदल सकते हैं किस्मत, घर में कभी नहीं होगी धन की कमी

Sharad Purnima 2025: इस साल शरद पूर्णिमा का पावन दिन 6 अक्टूबर यानी कल है। इसे कोजागरी पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी चांदनी अमृत समान मानी जाती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को विशेष महत्व दिया गया है।