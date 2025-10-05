Sharad Purnima Upay : शरद पूर्णिमा पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के 5 अचूक उपाय, धन-समृद्धि से भर सकती है तिजोरी

Sharad Purnima Upay : Sharad Purnima ki raat karein ye aasaan upay, tijori kabhi nahin hogi khaali (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Sharad Purnima Upay in Hindi : हिंदू धर्म में पूर्णिमा सबसे शक्तिशाली दिन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर, 2025 को मनाई जाएगी। यह सबसे पवित्र पूर्णिमाओं में से एक है, जो आश्विन माह में आती है। इस शुभ रात्रि में चंद्रमा की दिव्य किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और लोग इस समय का उपयोग मां लक्ष्मी (Mahalakshmi) की पूजा करके धन और संपत्ति को आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं। तो आइए जानें कि महा लक्ष्मी की पूजा कैसे करें और उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें:
तिथि और समय पूर्णिमा तिथि प्रारंभ - 6 अक्टूबर 2025 - दोपहर 12:23 बजे
पूर्णिमा तिथि समाप्त - 7 अक्टूबर 2025 - सुबह 9:16 बजे
शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय - 6 अक्टूबर 2025 - शाम 5:27 बजे
महा लक्ष्मी धन, वैभव, सौभाग्य और विलासिता की देवी हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा हर घर में एक दिव्य देवी के रूप में की जाती है। मां लक्ष्मी की पूजा करके, भक्त जीवन में अपार धन और सुख प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वे संतुलन, विकास और स्थिरता का प्रतीक हैं। वे भगवान विष्णु की पत्नी हैं और चूँकि पूर्णिमा भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है, इसलिए इस शरद पूर्णिमा को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की पूजा करने के लिए सबसे विशेष दिन माना जाता है। आइए जानें कि शरद पूर्णिमा पर जीवन में धन और समृद्धि लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं:
स्वच्छता बनाए रखें
क्योंकि यह दिन महा लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है और मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता, सकारात्मक ऊर्जा और प्रकाश होता है।
घर और पूजा स्थल की सफाई करें, खासकर अगर आप मां लक्ष्मी को आमंत्रित करना चाहते हैं। प्रवेश द्वार और पूजा कक्ष में दीये और बत्तियां जलाएं।
रंगोली बनाएं
रंगोली समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है और जब इसे प्रवेश द्वार पर बनाया जाता है तो यह माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करती है। लोगों को सुबह रंगोली बनानी चाहिए और इससे सद्भाव और खुशी को आकर्षित करने में मदद मिलती है।
मिठाई का भोग
देवी लक्ष्मी को मिठाई, विशेष रूप से चावल की खीर का भोग लगाना इस दिन का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, इसलिए भक्तों को इसे घर पर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए।
लकड़ी के पाट पर मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें, देसी घी का दीया जलाएं, सिंदूर, लाल गुलाब की माला, 5 कमल, मेवे, 5 मौसमी फल चढ़ाएं और विभिन्न महा लक्ष्मी मंत्रों का 108 बार जाप करें।
