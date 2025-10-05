Sharad Purnima Upay : शरद पूर्णिमा पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के 5 अचूक उपाय, धन-समृद्धि से भर सकती है तिजोरी

महा लक्ष्मी धन, वैभव, सौभाग्य और विलासिता की देवी हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा हर घर में एक दिव्य देवी के रूप में की जाती है। मां लक्ष्मी की पूजा करके, भक्त जीवन में अपार धन और सुख प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वे संतुलन, विकास और स्थिरता का प्रतीक हैं। वे भगवान विष्णु की पत्नी हैं और चूँकि पूर्णिमा भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है, इसलिए इस शरद पूर्णिमा को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की पूजा करने के लिए सबसे विशेष दिन माना जाता है। आइए जानें कि शरद पूर्णिमा पर जीवन में धन और समृद्धि लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं: