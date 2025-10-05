Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Sharad Purnima Upay : शरद पूर्णिमा पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के 5 अचूक उपाय, धन-समृद्धि से भर सकती है तिजोरी

Sharad Purnima 2025 Date and Time : शरद पूर्णिमा 2025 पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के आसान उपाय जानें। पूजा विधि, खीर का भोग, चंद्र दर्शन और ज्योतिषीय उपायों से पाएं धन-समृद्धि।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 05, 2025

Sharad Purnima Upay

Sharad Purnima Upay : Sharad Purnima ki raat karein ye aasaan upay, tijori kabhi nahin hogi khaali (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Sharad Purnima Upay in Hindi : हिंदू धर्म में पूर्णिमा सबसे शक्तिशाली दिन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर, 2025 को मनाई जाएगी। यह सबसे पवित्र पूर्णिमाओं में से एक है, जो आश्विन माह में आती है। इस शुभ रात्रि में चंद्रमा की दिव्य किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और लोग इस समय का उपयोग मां लक्ष्मी (Mahalakshmi) की पूजा करके धन और संपत्ति को आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं। तो आइए जानें कि महा लक्ष्मी की पूजा कैसे करें और उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें:

पूर्णिमा अक्टूबर 2025: Sharad Purnima 2025

तिथि और समय पूर्णिमा तिथि प्रारंभ - 6 अक्टूबर 2025 - दोपहर 12:23 बजे

पूर्णिमा तिथि समाप्त - 7 अक्टूबर 2025 - सुबह 9:16 बजे

शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय - 6 अक्टूबर 2025 - शाम 5:27 बजे

Sharad Purnima 2025: मां लक्ष्मी की पूजा करके आप धन और संपत्ति कैसे आकर्षित कर सकते हैं:

महा लक्ष्मी धन, वैभव, सौभाग्य और विलासिता की देवी हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा हर घर में एक दिव्य देवी के रूप में की जाती है। मां लक्ष्मी की पूजा करके, भक्त जीवन में अपार धन और सुख प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वे संतुलन, विकास और स्थिरता का प्रतीक हैं। वे भगवान विष्णु की पत्नी हैं और चूँकि पूर्णिमा भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है, इसलिए इस शरद पूर्णिमा को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की पूजा करने के लिए सबसे विशेष दिन माना जाता है। आइए जानें कि शरद पूर्णिमा पर जीवन में धन और समृद्धि लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं:

स्वच्छता बनाए रखें

क्योंकि यह दिन महा लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है और मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता, सकारात्मक ऊर्जा और प्रकाश होता है।

घर और पूजा स्थल की सफाई करें, खासकर अगर आप मां लक्ष्मी को आमंत्रित करना चाहते हैं। प्रवेश द्वार और पूजा कक्ष में दीये और बत्तियां जलाएं।

रंगोली बनाएं

रंगोली समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है और जब इसे प्रवेश द्वार पर बनाया जाता है तो यह माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करती है। लोगों को सुबह रंगोली बनानी चाहिए और इससे सद्भाव और खुशी को आकर्षित करने में मदद मिलती है।

मिठाई का भोग

देवी लक्ष्मी को मिठाई, विशेष रूप से चावल की खीर का भोग लगाना इस दिन का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, इसलिए भक्तों को इसे घर पर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए।

लक्ष्मी पूजा करें

लकड़ी के पाट पर मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें, देसी घी का दीया जलाएं, सिंदूर, लाल गुलाब की माला, 5 कमल, मेवे, 5 मौसमी फल चढ़ाएं और विभिन्न महा लक्ष्मी मंत्रों का 108 बार जाप करें।

ज्योतिषीय उपाय | Sharad Purnima Upay


  1. मां लक्ष्मी को 11 कमलगट्टे चढ़ाए।




  2. देवी को पां च कौड़ियां चढ़ाएँ।




  3. मुट्ठी भर अखंडित चावल लें और उन्हें एक कटोरी में रखें, हल्दी पाउडर में मिलाकर पीला कर लें। फिर हल्दी की जड़ का एक जोड़ा लें और उसे चावल के साथ उत्तर पूर्व दिशा में रखें।




  4. 5, 7, 9 या 11 छोटी कन्याओं को आमंत्रित करें और उन्हें फल, मिठाई, स्टेशनरी और श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें।

ये भी पढ़ें

Sharad Purnima Upay 2025: राशि अनुसार शरद पूर्णिमा पर करें ये उपाय, बदल सकती है आपकी किस्मत!
धर्म/ज्योतिष
Sharad Purnima Upay

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Oct 2025 03:09 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Sharad Purnima Upay : शरद पूर्णिमा पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के 5 अचूक उपाय, धन-समृद्धि से भर सकती है तिजोरी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Karwa Chauth 2025: सूर्य-चंद्रमा के प्रभाव से इन राशियों को बड़ा लाभ मिल सकता है

Karwa Chauth 2025 date, Karwa Chauth 2025 rashifal,
धर्म और अध्यात्म

Karwa Chauth 2025: नई-नई शादी के बाद पहला करवाचौथ? ये व्रत विधि और टिप्स बनाएंगे दिन को खास

first karwa chauth vrat tips ,Karwa chauth 2025, karwa chauth 2025 kab hai
धर्म और अध्यात्म

Sharad Purnima 2025: जब चंद्रमा बरसाता है अमृत, तब धरती पर आती हैं लक्ष्मी, शरद पूर्णिमा की अलौकिक कथा

Sharad Purnima Katha 2025,Sharad Purnima 2025,शरद पूर्णिमा,
धर्म और अध्यात्म

Diwali 2025: मां लक्ष्मी की उपस्थिति के 7 दिव्य संकेत, जो दिवाली पर दिखना है सौभाग्य का प्रतीक

diwali 2025 date, diwali 2025 shubh muhurt,Diwali 2025 good luck signs,
धर्म और अध्यात्म

Karwa Chauth 2025: क्या करवा चौथ के दिन पीरियड्स में व्रत और पूजा करना सही है? जानिए सही तरीका और उपाय

Karwa Chauth ,Karwa Chauth 2025,Karwa Chauth Puja,Periods,Karwa Chauth Vrat 2025,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.