Shardiya Navratri 2025 Date: नवरात्रि 2025 घटस्थापना मुहूर्त कब करें, जानिए शुभ मुहूर्त

वैदिक गणना के अनुसार घटस्थापना करने के लिए दो प्रमुख शुभ मुहूर्त हैं। प्रातःकालीन शुभ मुहूर्त – सुबह 06:09 बजे से 08:06 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त – दोपहर 11:49 बजे से 12:38 बजे तक। इन दोनों समयावधियों में घटस्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रती अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी समय घटस्थापना कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से मां दुर्गा की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करने से सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है।