Sankashti Chaturthi 2025: संकष्टी चतुर्थी पर बन रहे हैं विशेष योग, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Sankashti Chaturthi 2025: हिंदू पंचांग में आश्विन माहीनें को बेहद खास माना गया है। इस महीने में दो बड़े पर्व आते हैं। पहला पितृ पक्ष और दूसरा शारदीय नवरात्र। पितृ पक्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, वहीं शारदीय नवरात्र शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। नवरात्र के दौरान भक्त माता दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं और नौ दिनों तक व्रत रखकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि नवरात्र में मां दुर्गा की उपासना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति प्राप्त होती है।