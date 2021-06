हिंदू धर्म में Lord Surya dev सूर्य देव का आदि पंच देवों Adi panchdev में स्थान है, वहीं ज्योतिष में इन्हें ग्रहों का राजा माना गया है। जबकि इन्हें चरा-चर जगत की आत्मा भी माना जाता है।

ऐसे में जहां हर worship of deity देवी देवता की पूजा के लिए किसी खास दिन को मान्यता दी गई है, वहीं हर निश्चित किए गए दिन के संबंध में माना जाता है कि इस Weekly days दिन के लिए निश्चित देवता को जल्द प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसे में सप्ताह में देवों के लिए निश्चित किए गए दिनों को अधिकांश लोग उन खास देवता की पूजा अवश्य करते है।

सप्ताह में इन निश्चित किए गए दिनों में Monday the day of lord shiv सोमवार जहां भगवान शिव का दिन माना गया है। वहीं मंगलवार से लेकर रविवार तक God of the day हर दिन किसी खास देवता को पूजा जाता है। वहीं कुछ दिन तो ऐसे भी हैं जब 2-3 या उनसे भी अधिक देवों को एक ही दिन में पूजा जाता है।

वहीं रविवार के दिन जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है (रवि अर्थात सूर्य) Sunday the day of Surya Dev सूर्यदेवता का दिन माना गया है। ऐसे में इस दिन Surya devta भगवान सूर्य नारायण यानि सूर्य देव को पूजा जाता है और उनकी आराधना की जाती है। ज्योतिष में सूर्य को आपकी तरक्की, मान, सम्मान आदि का कारक माना गया है। जबकि आपके अपमान का कारण भी Surya Dev सूर्य का आपके विरुद्ध होना माना गया है।

ऐसे में इस दिन के लिए कुछ विशेष कार्यों को लेकर मनाही भी है, माना जाता है कि यदि आप Blessing of surya dev सूर्य देव को खुश करना चाहते हैं तो इस दिन पर इन चीजों से परहेज करें नहीं तो lord suryadev सूर्यदेव नाराज हो जाते हैं।

What not to do on Sunday: रविवार के दिन क्या न करें...

: रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। मान्यता के अनुसार इससे जातक की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं।

: इस दिन भूलकर भी किसी गरीब, माता-पिता आदि का अपमान न करें। क्योंकि माना जाता है कि इस दिन की गई ये एक गलती व्यक्ति के सभी अच्छे कामों पर भारी पड़ सकती है।

: रविवार को दूध को जलाने का कार्य नहीं करना चाहिए।

: रविवार के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन देरी से उठने के कारण कुंडली में सूर्य में कमजोर होता है।

: रविवार को तांबे से निर्मित चीजों को नहीं बेचना चाहिए। तांबे के अलावा सूर्य से संबंधित अन्य धातु या वस्तुएं भी इस दिन ना बेचें।

: इस दिन पश्‍चिम और वायव्य दिशा में यात्रा न करें। इन दिशाओं में यात्रा करना जरूरी हो तो रविवार को दलिया, घी या पान खाकर या इससे पहले पांच कदम पीछे चलकर ही इस दिशा में जाएं क्योंकि इस दिन खासकर पश्‍चिम में दिशा शूल रहता है।

: इस दिन नीले, काले व ग्रे रंग के वस्त्र न पहनें। संभव हो तो इस दिन जूते भी न पहनें।

: रविवार के दिन संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए और इस दिन मांस-मदिरा का सेवन करना भी अशुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन शनि से संबंधित पदार्थों का सेवन भी अशुभ माना गया है।

: इस दिन तेल मालिश भी नहीं करानी चाहिए, इसका कारण यह है कि सूर्य का दिन होता है और तेल शनि का प्रतीक होता है।

: आमतौर पर लोग रविवार को ही बाल कटाते हैं परंतु मान्यता है कि इस दिन बाल कटाने से सूर्य कमजोर होता है।

Do this on sunday: रविवार के दिन ये जरूर करें...

: इस दिन मन ही मन 'ओम घृणि सूर्याय नम:' मंत्र का जाप करना चाहिए।

: इस दिन मीठा भोजन करना चाहिए।

: मान्यता है कि इस दिन मस्तक पर लाल चंदन या हरि चंदन लगाना चाहिए।

: इस दिन यदि यात्रा का प्लॉन बनाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार को केवल पूर्व, उत्तर और अग्निकोण में यात्रा करनी शुभ होती है।

: अगर कोई व्यक्ति रविवार के दिन अपने परिवार के साथ गृहप्रवेश करना चाहे, तो इसके लिए ये दिन बहुत अच्छा माना जाता है।

: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सोना व तांबा खरीदने के साथ साथ इसे धारण किया जाना भी शुभदायक माना जाता है।

: घर में अधिक रूप से लड़ाई-झगड़े होते हों तो इस दिन लाल रंग के बंदर सा एक खिलौना लें, ध्यान रहें इसके हाथ खुले हों, और इसे घर में ऐसी जगह रख दें जहां इसकी सूर्य की ओर पीठ हो। मान्यता है ऐसा करने से घर में सुख-शांति मिलने लगती है।

: इस दिन जातक द्वारा चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाना बहुत अच्छा होता है।

: वहीं माना जाता है कि इस दिन गेंहू और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान करने से लाभ मिलता है।

: मान्यता के अनुसार जो लोग अपनी कुंडली में सूर्य को उच्च करना चाहते हों उन्हें इस दिन बहते जल में गुड़ और चावल प्रवाहित करने चाहिए।

: इस दिन किसी भी प्रकार का नया काम शुरु करने से पहले गुड़ या मिठाएं ज़रूर खानी चाहिए।

: इसके अलावा इस दिन जातक अग्नि या बिजली से जुड़ा कोई सामान घर लाना चाहें तो ला सकता है शुभ होता है।