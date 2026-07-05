यूपी में 37500 से ज्यादा रजिस्टर्ड मंदिर, देश के सबसे अमीर मंदिर को साल में मिलता है करीब 2000 करोड़ का चढ़ावा

Richest temples in India- उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित रामजन्मभूमि मंदिर में हुई चंदा चोरी ने अब देशभर में दान और उनके प्रबंधन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के बड़े-बड़े मंदिरों में हर साल करोड़ों-अरबों का चढ़ावा आता है जो अनगिनत श्रद्धालुओं की आस्था से सीधा जुड़ाव रखता है। ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स के हालिया डेटा के मुताबिक, भारत के टॉप-10 सबसे अमीर मंदिरों की कुल संपत्ति 9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान है। इसी को लेकर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर देश के बड़े मंदिरों में कितना दान आता होगा और उनका रख रखाव कौन करता होगा? कौन-सा मंदिर सालभर में सबसे अधिक चढ़ावा हासिल करता है और किन मंदिरों का नाम इस सूची में शामिल है? आइए जानते हैं देश के 5 ऐसे प्रमुख मंदिरों के बारे में, जहां हर साल सबसे ज्यादा दान पहुंचता है।