Tulsi Puja Niyam: सप्ताह में ये दो दिन तुलसी पूजन ना करें, अधिकतर लोग करते हैं ये गलती

पौराणिक मान्यता के अनुसार, मंगलवार और रविवार के दिन तुलसी की पूजा और उसमें जल चढ़ाना वर्जित है। रविवार को मां लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन तुलसी में जल अर्पित करने से यह व्रत खंडित होता है, जिससे परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। इसी तरह मंगलवार को तुलसी में जल अर्पित करना भगवान शिव की नाराजगी का कारण बनता है। इसलिए इन दोनों दिनों तुलसी की पूजा और सिंचन से बचना चाहिए। इसके अलावा, एकादशी के दिन भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती हैं।