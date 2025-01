Vasant Panchami 2025: कब है वसंत पंचमी, जानिए महाकुंभ में इस तिथि को शाही स्नान का महत्व

कब मनाई जाएगी वसंत पंचमी (When will Vasant Panchami be celebrated) Vasant Panchami 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार वसंत पंचमी पर्व की शुरुआत 2 फरवरी दिन रविवार को 09 बजकर 14 मिनट होगी। वहीं अगले दिन 3 फरवरी को शाम के 06 बजकर 52 मिनट पर संपन्न होगी। खासतौर पर इस दिन विद्या, ज्ञान और कला की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी को ज्ञान और शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है।

वसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में भक्तों का संगम तट पर आना और पूजन-अर्चन करना एक दिव्य अनुभव प्रदान करता है। इस तिथि को संत और साधु विशेष अनुष्ठान करते हैं। वसंत पंचमी पर करें ये काम (Do these things on Vasant Panchami) पुण्यकाल स्नान: वसंत पंचमी के दिन संगम में स्नान करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।

विद्या का आरंभ: इस दिन बच्चे को पहली बार पढ़ाई की शुरुआत कराई जाती है। संगीत और कला का उत्सव: देवी सरस्वती को संगीत और कला की देवी माना जाता है, इस दिन कला का विशेष सम्मान होता है।