Vastu Tips: घर में लगा रहे हैं शनि का पौधा, तो रखें इन बातों का खास खयाल, तभी बरसेगी शनि देव की कृपा

भोपालPublished: Apr 13, 2023 05:52:45 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Vastu Tips: Grow Shami Plant at home in this right direction: धार्मिक महत्व पर नजर डालें तो यह पौधा भगवान शिव को बेहद प्रिय है। इस पौधे में में न्याय के देवता शनि का वास माना जाता है। अक्सर लोगों को सवाल करते देखा है कि शमी का पौधा घर में लगाना चाहिए या नहीं, कैसे लगाना चाहिए, कौन सी दिशा में लगाना चाहिए आदि...? पत्रिका.कॉम के इस लेख में हम आपको दे रहे हैं आपके ऐसे ही सवालों के जवाब...