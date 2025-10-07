Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म-कर्म

Vastu Tips : बेडरूम में भगवान की फोटो लगाना सही या नहीं, जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Vastu Tips : क्या लिविंग रूम या बेडरूम में भगवान की फोटो लगाना सही है? जानें वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान की तस्वीर लगाने की सही दिशा, ऊंचाई और नियम जिससे घर में आए सकारात्मक ऊर्जा और सुख-शांति।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 07, 2025

Vastu Tips (

Vastu Tips (photo- gemini ai )

Vastu Tips for Bedroom : भारतीय संस्कृति में भगवान की मूर्ति या तस्वीर घर में लगाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। यह केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि घर में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक संतुलन बनाए रखने का माध्यम भी मानी जाती है। कहा जाता है कि जहां ईश्वर का वास होता है, वहां नकारात्मकता कभी नहीं टिकती। लेकिन क्या भगवान की फोटो घर के किसी भी कोने में लगाई जा सकती है? वास्तु शास्त्र के अनुसार इसका उत्तर है, नहीं। भगवान की मूर्ति या तस्वीर लगाने के भी कुछ नियम और दिशाएं तय की गई हैं, जिनका पालन करना बहुत आवश्यक है।

घर का लिविंग रूम यानी ड्रॉइंग रूम वह स्थान होता है जहां परिवार एक साथ बैठता है और अतिथि आते हैं। यह घर का सबसे ऊर्जावान और सक्रिय हिस्सा माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, लिविंग रूम में भगवान की तस्वीर लगाना शुभ होता है, बशर्ते कि उसे सही दिशा और ऊंचाई पर लगाया जाए।

भगवान की फोटो लगाते समय ध्यान रखें ये बातें

भगवान की तस्वीर उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में लगाना सबसे उत्तम माना गया है। यह दिशा आध्यात्मिकता, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है। आप यहां भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश या राधा-कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि फोटो जमीन से कम से कम पांच फीट ऊपर होनी चाहिए और उसके सामने जूते-चप्पल या गंदगी न हो। फोटो के आस-पास साफ-सफाई बनी रहे तो घर में सुख-शांति और समृद्धि बढ़ती है।

बेडरूम में भगवान की तस्वीर लगाने के नियम

बेडरूम घर का सबसे निजी और आरामदायक हिस्सा होता है, जहां मानसिक और शारीरिक विश्राम होता है। लेकिन यही वजह है कि यहां भगवान की तस्वीर लगाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र कहता है कि बेडरूम में भगवान की तस्वीर ऐसी जगह नहीं लगानी चाहिए जहां आप सोते समय पीठ या पैर भगवान की ओर हों।

इन तस्वीरों को लगाएं

अगर आप बेडरूम में ईश्वर की फोटो लगाना चाहते हैं, तो उसे भी उत्तर-पूर्व दिशा में लगाएं और ऊंचाई पर रखें। ऐसी तस्वीर चुनें जिसमें भगवान ध्यान मुद्रा में हों या शांत भाव में दिख रहे हों, क्योंकि यह कमरे की ऊर्जा को स्थिर और शांत बनाए रखती है। वहीं, भगवान के क्रोधित रूप जैसे महाकाल या काली माता की तस्वीर बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। इससे कमरे की ऊर्जा तीव्र और अस्थिर हो सकती है, जिससे मन अशांत रहता है। इसलिए, भगवान की मूर्ति या तस्वीर लगाते समय दिशा, स्थान और भाव का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही जगह पर ईश्वर का वास न केवल आपके घर में सकारात्मकता लाता है, बल्कि मानसिक शांति और सौभाग्य भी प्रदान करता है।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips For Betal: अगर आप भी करियर में सफलता पाना चाहते हैं, तो सुपारी के इन 3 उपाय को जरुर करें
वास्तु टिप्स
Vastu Tips For Betal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Oct 2025 03:54 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Vastu Tips : बेडरूम में भगवान की फोटो लगाना सही या नहीं, जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि अनुसार पत्नी को दें खास उपहार, दूर होंगे हर मनमुटाव

karwa chauth gift for wife
धर्म-कर्म

Karwa Chauth 2025: दिल्ली से लकर यूपी तक, जानें करवा चौथ पर इन शहरों में कब दिखेगा चांद

Karwa Chauth 2025 moonrise time, Karwa Chauth Pooja Timings, Karwa Chauth moon timing in Noida, Karwa Chauth 2025 UP cities moon time,
धर्म और अध्यात्म

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर तुलसी के ये टोटके बदल सकते हैं किस्मत, घर में कभी नहीं होगी धन की कमी

Sharad Purnima 2025
धर्म-कर्म

Karva Chauth Sargi: करवाचौथ पर सरगी खाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? जानें खाने का तरीका और धार्मिक महत्व

Karva Chauth Sargi
धर्म-कर्म

राम और भरत का हुआ मिलन, गूंजे जयश्री राम के जयकारे

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.