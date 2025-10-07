Vastu Tips : बेडरूम में भगवान की फोटो लगाना सही या नहीं, जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

अगर आप बेडरूम में ईश्वर की फोटो लगाना चाहते हैं, तो उसे भी उत्तर-पूर्व दिशा में लगाएं और ऊंचाई पर रखें। ऐसी तस्वीर चुनें जिसमें भगवान ध्यान मुद्रा में हों या शांत भाव में दिख रहे हों, क्योंकि यह कमरे की ऊर्जा को स्थिर और शांत बनाए रखती है। वहीं, भगवान के क्रोधित रूप जैसे महाकाल या काली माता की तस्वीर बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। इससे कमरे की ऊर्जा तीव्र और अस्थिर हो सकती है, जिससे मन अशांत रहता है। इसलिए, भगवान की मूर्ति या तस्वीर लगाते समय दिशा, स्थान और भाव का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही जगह पर ईश्वर का वास न केवल आपके घर में सकारात्मकता लाता है, बल्कि मानसिक शांति और सौभाग्य भी प्रदान करता है।