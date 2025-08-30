Vishwakarma Puja 2025: आदिरूप नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पितामह…विश्वकर्मा जयंती पर इस स्तोत्र के पाठ से मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और करियर व कारोबार में प्रगति के नए रास्ते खुलते हैं। इस दिन विशेष रूप से मशीनों, औजारों और कार्यस्थलों की सफाई की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यापार में उन्नति होती है और कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।