Karva Chauth Sargi: करवाचौथ पर सरगी खाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? जानें खाने का तरीका और धार्मिक महत्व

सरगी की शुरुआत से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। जिसमें पहली माता पार्वती की कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब माता पार्वती ने पहली बार करवाचौथ का व्रत रखा था, उनकी सास जीवित नहीं थीं। ऐसे में उनकी मां मैना देवी ने उन्हें सरगी दी थी। तभी से यह परंपरा चली कि अगर सास न हो तो मायके से भी मां सरगी दे सकती है। दूसरी महाभारत में वर्णन मिलता है कि द्रौपदी ने पांडवों की लंबी आयु के लिए करवाचौथ का व्रत रखा था। उस समय उनकी सास कुंती ने उन्हें सरगी दी थी। इससे यह परंपरा ससुराल पक्ष से भी जुड़ गई।