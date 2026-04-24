Black Out Drill : राजस्थान में आज रात इस पूरे ज़िले में ‘ब्लैक आउट ड्रिल’, गूंजेगा सायरन और बंद हो जाएगी लाइटें, जानें समय- कब से लेकर कब तक?

कलेक्टर ने आमजन से विशेष अपील की है कि 15 मिनट के इस अंधेरे के दौरान घबराएं नहीं और किसी भी प्रकार की नकारात्मक अफवाहों पर ध्यान न दें। यह केवल एक 'मॉक ड्रिल' है जो सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए की जा रही है। नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे एक जागरूक प्रहरी की भांति प्रशासन का सहयोग करें ताकि यह ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।