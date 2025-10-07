विभिन्न आरोपों में 18 व्यक्तियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे

पुलिस ने कच्ची शराब मामले में रामवरण पुत्र राजेन्द्र सिंह निषाद निवासी देवदास का पुरा को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 6 लीटर हथकड़ कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तारी वारंट में लज्जाराम जाटव निवासा गनहेड़ी थाना राजाखड़ा, उदय सिंह जाटव निवासी गन्हेदी, राजेश कुशवाह निवासी नयापुरा, निरपति कुशवाह निवासी नयापुरा शामिल हैं। कुर्की वसुली वारन्ट के तहत विशाल निवासी अकबरपुर थाना ताजगंज जिला आगरा को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान कुल 10 गिरफ्तारी, कुर्की व वसूली वारन्टों का निस्तारण किया। जिनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया।