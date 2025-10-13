250 किलोग्राम दूषित मावा नष्ट करवाया, खाद्य पदार्थों के लिए नमूने

शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान जारीखाद्य सुरक्षा दल की छापामार कार्रवाई
धौलपुर. त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा टीम लगातार खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर खराब और दूषित पदार्थों को नष्ट करने की कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभमंगला और जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीणा गठित टीम ने छापा मार कार्रवाई करते हुए रविवार सुबह 5 बजे राजाखेड़ा के डिगी गांव से आई कार का पीछा कर आरएसी के पास रुकवा कर जांच की ।
जांच के दौरान उसमें लगभग 250 किलोग्राम मावा भरा हुआ पाया गया। मौके पर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेट्री में जांच करवाने पाया कि मावा दूषित और बदबूदार था। इसके पश्चात मावे का नमूना लेकर ढाई सौ किलोग्राम मावे को सागर पाड़ा स्थित डंपिंग यार्ड में गड्ढा खुदवा कर नष्ट करवाया गया साथ ही पालीवाल डेयरी से तीन घी के नमूने लिए गए जिनको जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि नमूनों गया जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले भर में विभाग द्वारा मुस्तादी के साथ मिलावट खोरों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। मिलावट के विरुद्ध दीपावली तक लगातार अभियान संचालित किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग