250 किलोग्राम दूषित मावा नष्ट करवाया, खाद्य पदार्थों के लिए नमूने

जांच के दौरान उसमें लगभग 250 किलोग्राम मावा भरा हुआ पाया गया। मौके पर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेट्री में जांच करवाने पाया कि मावा दूषित और बदबूदार था। इसके पश्चात मावे का नमूना लेकर ढाई सौ किलोग्राम मावे को सागर पाड़ा स्थित डंपिंग यार्ड में गड्ढा खुदवा कर नष्ट करवाया गया साथ ही पालीवाल डेयरी से तीन घी के नमूने लिए गए जिनको जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि नमूनों गया जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले भर में विभाग द्वारा मुस्तादी के साथ मिलावट खोरों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। मिलावट के विरुद्ध दीपावली तक लगातार अभियान संचालित किया जाएगा।