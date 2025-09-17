हाइवे पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 4 वर्षीय बालिका की मौत

जानकारी के अनुसार गांव अरतसुमां निवासी रविदास पुत्र पतुली राम पत्नी रचना और चार वर्षीय बेटी के साथ बाइक से धौलपुर शहर आ रहे थे। परिजनों ने बताया कि रविदास पत्नी रचना को दवा दिलाने के लिए धौलपुर शहर आ रहा था। इसी दौरान बाड़ी रोड पर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में चार वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए।