चालीस हजार का इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में

जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा ने बताया कि कांस्टेबल राजवीर, पप्पू और रामपाल को इनामी बदमाश बंटू उर्फ गजेंद्र (26) पुत्र राम अवतार निवासी टुंडे का पूरा के गांव में आने की सूचना मिली थी। जिसके बाद तीनों कांस्टेबल की सूचना पर कोतवाली थाने से पुलिस की तीन टीम बनाकर बदमाश की गिरफ्तारी को भेजी गईं। तीनों टीमों ने बदमाश की घेराबंदी की। जिसके बाद अपने आप को घिरा देखकर बदमाश बाइक से भागने की कोशिश करने लगा। जिसका तीनों टीमों ने पीछा किया। जो आगे जाकर नीम के पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया। जिसे नीम के पेड़ के नीचे कांस्टेबल राजवीर और पप्पू ने दबोच लिया। बदमाश की तलाशी के दौरान पुलिस को 315 बोर का देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस मिल गए। गिरफ्तार बदमाश पर धौलपुर पुलिस अधीक्षक की ओर से 35 हजार रुपए का इनाम घोषित था। वहीं ग्वालियर एसपी की ओर से भी 5 हजार रुपए का इनाम घोषित था जो कई दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। आरोपी ग्वालियर के महाराजपुर थाने के साथ वांटेड था जिसकी तलाश में पुलिस कई दिनों से दबिश दे रही थी।