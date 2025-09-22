Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

दिनदहाड़े घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़, बेटी को बचाने आए पिता पर किया लाठी से हमला

बाड़ी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में दिनदहाड़े घर में घुसकर सो रही नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ और बचाने आए परिजनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वारदात को लेकर पीडि़ता पिता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 22, 2025

नाबालिग से छेड़छाड़

दस हजार की नगदी सहित सोने-चांदी के जेवर चुराए

dholpur, बाड़ी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में दिनदहाड़े घर में घुसकर सो रही नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ और बचाने आए परिजनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वारदात को लेकर पीडि़ता पिता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पीडि़त पिता ने आरोप लगाया है कि दिन एक बजे एक युवक दो अन्य लडक़ों के साथ घर में पीछे के गेट से घुस गया और उसके साथ आए दो लडक़े बाहर खड़े हो गए। इस दौरान आरोपी ने कमरे में सोई उसकी नाबालिक बेटी को दबोच लिया। जिसके साथ छेडख़ानी करने लगा। इस दौरान आरोपी ने अलमारी खोलकर दस हजार की नगदी, एक सोने की जंजीर, एक मंगलसूत्र, दो अंगूठी चोरी की नीयत से निकाली और बाहर खड़े तो अन्य लडक़ों को दी। जब बेटी जागी और उसने हल्ला मचाया इस पर पिता दौड़ता हुआ आया तो आरोपी युवक ने उस पर लाठी से प्रहार किया। जिससे वह लहूलुहान हो गया। शोर शराबा होने पर मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए जिन्होंने मुश्किल से आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी को पकडऩे आरोपी सहित दो दो अन्य लोगों को चोटे आई हंै।

दो घंटे तक परिजनों की नहीं हुई सुनवाई

घटना के बाद थाने पहुंचे परिजनों की दो घंटे तक कोई सुनवाई नहीं की गई। परिजनों ने आरोप लगाया है की जो आरोपी युवक है वह पुलिस एएसआई का लडक़ा है ऐसे में पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। जब परिजनों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और थाने पर भीड़ होने लगी तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की कार्रवाई शुरू की है।

शहर मेें बढ़ रहे क्राइम के मामले

शहर में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसमें छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शहर के ट्यूशन सेंटर और कोचिंग संस्थाओं के आसपास आवारा तत्वों और मजनुओं को घूमते देखा जा सकता है। इसको लेकर कई बार नागरिक शिकायत कर चुके है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। परिजनों का आरोप है की बालिकाओं का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है।

नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ और घर में घुसकर हमले एवं चोरी को लेकर एक रिपोर्ट मिली है। जिसमें आरोप लगाया है की घर में सोई उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है और अलमारी से चोरी की गई है। जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी है वह नाबालिक प्रतीत होता है जिसको लेकर उम्र वेरिफिकेशनके लिए परिजनों से कागजात मंगाए है। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा एवं पास्को एक्ट में दर्ज किया जा रहा है।

-अमित शर्मा, कोतवाली थाना अधिकारी

22 Sept 2025 07:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / दिनदहाड़े घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़, बेटी को बचाने आए पिता पर किया लाठी से हमला

