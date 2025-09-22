दिनदहाड़े घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़, बेटी को बचाने आए पिता पर किया लाठी से हमला

पीडि़त पिता ने आरोप लगाया है कि दिन एक बजे एक युवक दो अन्य लडक़ों के साथ घर में पीछे के गेट से घुस गया और उसके साथ आए दो लडक़े बाहर खड़े हो गए। इस दौरान आरोपी ने कमरे में सोई उसकी नाबालिक बेटी को दबोच लिया। जिसके साथ छेडख़ानी करने लगा। इस दौरान आरोपी ने अलमारी खोलकर दस हजार की नगदी, एक सोने की जंजीर, एक मंगलसूत्र, दो अंगूठी चोरी की नीयत से निकाली और बाहर खड़े तो अन्य लडक़ों को दी। जब बेटी जागी और उसने हल्ला मचाया इस पर पिता दौड़ता हुआ आया तो आरोपी युवक ने उस पर लाठी से प्रहार किया। जिससे वह लहूलुहान हो गया। शोर शराबा होने पर मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए जिन्होंने मुश्किल से आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी को पकडऩे आरोपी सहित दो दो अन्य लोगों को चोटे आई हंै।