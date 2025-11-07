ग्राहक बनकर आई महिला चुरा ले गई ढाई सौ ग्राम की पाजेब

सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद
dholpur, बाड़ी शहर के सर्राफा बाजार में दिन-दहाड़े सर्राफे की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। जिसमें एक महिला जो ग्राहक बनकर अन्य महिलाओं के साथ दुकान पर सामान खरीदने आई, डिब्बे में से करीब ढाई सौ ग्राम वजन की चांदी की पायल चोरी कर दिखाई दे रही है। घटना के बाद पीडि़त दुकानदार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शहर के सर्राफा बाजार आजाद गली में सोने चांदी की दुकान चलाने वाले दुकानदार श्रीभगवान मित्तल पुत्र दुर्गा प्रसाद मित्तल ने कोतवाली थाने में जो रिपोर्ट दी है। जिसमें बताया गया है कि गुरुवार को दोपरह जब वह दुकान पर बैठे हुए थे तो दो-दो कर चार महिलाएं दुकान के अंदर आईं। जिन्होंने उनसे चांदी के बिछुआ दिखाने की कहा, जब वह बिछुआ दिखाने लगे तो कोने पर बैठी काली साड़ी की महिला ने काउंटर को पार करते हुए दुकान के अंदर रखें पायल के डिब्बे को सरका कर ढाई सौ ग्राम बजनी पायल की एक जोड़ी को पार कर दिया।
बाद में महिलाएं दुकान से चली गईं, उन्होंने कोई सामान नहीं खरीदा। जब उसने अपने बेटे मोनू मित्तल के आने पर डिब्बे में रखी पायलों की संख्या देखी तो एक पायल की जोड़ी गायब मिली। जिसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए। जिसमें कोने पर बैठी काली साड़ी पहने हुए महिला पाजेब चुराते हुए दिख रही है। घटना के बाद पीडि़त श्रीभगवान मित्तल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
