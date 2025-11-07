ग्राहक बनकर आई महिला चुरा ले गई ढाई सौ ग्राम की पाजेब

शहर के सर्राफा बाजार आजाद गली में सोने चांदी की दुकान चलाने वाले दुकानदार श्रीभगवान मित्तल पुत्र दुर्गा प्रसाद मित्तल ने कोतवाली थाने में जो रिपोर्ट दी है। जिसमें बताया गया है कि गुरुवार को दोपरह जब वह दुकान पर बैठे हुए थे तो दो-दो कर चार महिलाएं दुकान के अंदर आईं। जिन्होंने उनसे चांदी के बिछुआ दिखाने की कहा, जब वह बिछुआ दिखाने लगे तो कोने पर बैठी काली साड़ी की महिला ने काउंटर को पार करते हुए दुकान के अंदर रखें पायल के डिब्बे को सरका कर ढाई सौ ग्राम बजनी पायल की एक जोड़ी को पार कर दिया।