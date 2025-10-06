जेठ का हाल जानने जा रही महिला की दुर्घटना में मौत

जानकारी के अनुसार गांव पथरौला कला निवासी सरोज देवी (41) पत्नी बच्चू अपने देवर और 18 वर्षीय बेटी गायत्री के साथ बाइक से धौलपुर जिला अस्पताल जा रही थीं। वे अस्पताल में भर्ती अपने जेठ की कुशलक्षेम जानने जा रही थी। रास्ते में दूं का पुरा गांव के पास ईंटों से लदी एक तेज रफ्तार ट्रेक्टर.ट्रॉली ने बाइक को चपेट में ले लिया। टक्कर के दौरान महिला सरोज देवी बाइक से नीचे जा गिरी और ट्रेक्टर उनके ऊपर से निकल गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया, चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उधर, घटना के बाद ट्रेक्टर-ट्रॉली चालक वाहन लेकर मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस ने बाद में शव कब्जें में लेकर मोर्चरी मेंं रखवाया।