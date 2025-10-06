जेठ का हाल जानने जा रही महिला की दुर्घटना में मौत

- गांव दूं का पुरा के पास ट्रेक्टर ने बाइक में मारी टक्कर
- हादसे के बाद ईंटों से लदी ट्रेक्टर-ट्रॉली चालक वाहन लेकर फरार
धौलपुर. कोतवाली थाना अंतर्गत गांव दूं का पुरा के पास सोमवार को सडक़ हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ईंटों से भरी ट्रेक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी और मौके से भाग निकला। गंभीर घायल महिला को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया।
जानकारी के अनुसार गांव पथरौला कला निवासी सरोज देवी (41) पत्नी बच्चू अपने देवर और 18 वर्षीय बेटी गायत्री के साथ बाइक से धौलपुर जिला अस्पताल जा रही थीं। वे अस्पताल में भर्ती अपने जेठ की कुशलक्षेम जानने जा रही थी। रास्ते में दूं का पुरा गांव के पास ईंटों से लदी एक तेज रफ्तार ट्रेक्टर.ट्रॉली ने बाइक को चपेट में ले लिया। टक्कर के दौरान महिला सरोज देवी बाइक से नीचे जा गिरी और ट्रेक्टर उनके ऊपर से निकल गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया, चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उधर, घटना के बाद ट्रेक्टर-ट्रॉली चालक वाहन लेकर मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस ने बाद में शव कब्जें में लेकर मोर्चरी मेंं रखवाया।
बजरी और खंडा लदे ट्रेक्टर-ट्रॉली बेकाबू
बता दें कि हाइवे हो या फिर आम सडक़ें यहां पर सुबह से शाम तक प्रतिबंधित चंबल बजरी और अवैध खनिज सामग्री (खंडा) लदे ट्रेक्टर-ट्रॉलियां सडक़ों पर फर्राटा दौड़ लगाते हुए नजर आ जाएंगे। ये बेलगाम होकर दौड़ते हैं और शहर से गुजर रहे हाइवे एनएच44 और एनएच123पर कई हादसे हो चुके हैं। यहां मचकुंड चौराहे पर एक महिला जो दूध लेने जा रही थी उसे एक ट्रेक्टर-ट्रॉली ने गलत तरीके से हाइवे पर आते समय रौंद दिया था, जिससे उसकी बाद में मौत हो गई।
