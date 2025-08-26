कांवड़ चढ़ाकर लौट रहे युवक को मारी गोली, गंभीर घायल

घटना में घायल 18 वर्षीय दीपू पुत्र परीक्षित गुर्जर निवासी लालोनी के बड़े भाई कृष्णा गुर्जर ने बताया कि उनके परिवार और गांव के कुछ युवा बाबू महाराज के लिए सोरों से गंगाजल की कावड़ लेकर आये थे। कावड़ों को गांव के बाबू महाराज मंदिर पर चढ़ाया गया। इसके बाद दीपू कांवड यात्रा के लिए लाए डीजे को सैंपऊ वापस करने गया था। जहां से वापसी में लौटते समय उसे महुआ खेड़ा गांव के पास बोलेरो में सवार होकर आए केशवए हरवेंद्रए अतर सिंह एवं अन्य ने घेर लिया और गोली मार दी। जो उसके पेट में लगी है। सूचना पर परिजन घायल को लेकर तुरंत कंचनपुर अस्पताल पहुंचेए जहां से चिकित्सको ने गनशॉट का मामला होने के चलते घायल दीपू को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। घायल के परिजन कृष्णा गुर्जर ने बताया कि आरोपियों से उनका पुराना जमीन विवाद और झगड़ा था। 5 साल से कोई वारदात नहीं हुई थी। मामला शांत था। अब अचानक से उन्होंने हमला किया है। जिसको लेकर कंचनपुर पुलिस को सूचना दी है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।