धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में अवैध खनन पर कार्रवाई

क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र के आसपास कुछ खनन माफिया सक्रिय हैं जो चोरीछिपे वनभूमि पर अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। सूचना के आधार पर वनविभाग की टीम ने शुक्रवार शनिवार की रात्रि को छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में प्रयुक्त भारी मशीनरी सहित कई वाहनों को पकड़ा है। रेंजर ने बताया कि वनभूमि पर अवैध खनन की नीयत से खुदाई करते एक पोकलेन मशीन, एक ट्रेलर, घड़ियाल प्रतिबंध चंबल नदी से अवैध बजरी परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली, बाइक और वनों की अवैध कटाई कर चोरी छिपे वन संपदा (लकड़ी) का परिवहन करते हुए एक मिनी ट्रक को जप्त किया है। वनविभाग ने अवैध खनन में संलिप्त वाहनों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। वनविभाग की रातभर चली कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हडकंप मच गया है। कार्रवाई में क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह, स.वनपाल बनेसिंह मीना, गश्तीदल के विक्रम सिंह, वीरेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, रविन्द्र सिंह, प्रदीप शर्मा एवं रेंज वन्यजीव सरमथुरा के वनकर्मी शामिल थे।