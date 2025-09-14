धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में अवैध खनन पर कार्रवाई

वनविभाग ने पोकलेन मशीन, ट्रेलर, ट्रैक्टर ट्रॉली और मिनी ट्रक जप्त
-विभाग की टाइगर रिजर्व में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की कवायद
dholpur, सरमथुरा. उप वन संरक्षक वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर डॉ आशीष व्यास के निर्देशन में वनविभाग की टीम ने बीती रात्रि को धौलपुर-करौली टाइगर रिज़र्व क्षेत्र में अवैध पत्थर, बजरी खनन सहित वनों के अवैध कटान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पोकलेन मशीन, ट्रेलर, ट्रैक्टर ट्रॉली, केन्ट्रा व एक बाइक को जप्त करने में सफलता हासिल की है।
क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र के आसपास कुछ खनन माफिया सक्रिय हैं जो चोरीछिपे वनभूमि पर अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। सूचना के आधार पर वनविभाग की टीम ने शुक्रवार शनिवार की रात्रि को छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में प्रयुक्त भारी मशीनरी सहित कई वाहनों को पकड़ा है। रेंजर ने बताया कि वनभूमि पर अवैध खनन की नीयत से खुदाई करते एक पोकलेन मशीन, एक ट्रेलर, घड़ियाल प्रतिबंध चंबल नदी से अवैध बजरी परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली, बाइक और वनों की अवैध कटाई कर चोरी छिपे वन संपदा (लकड़ी) का परिवहन करते हुए एक मिनी ट्रक को जप्त किया है। वनविभाग ने अवैध खनन में संलिप्त वाहनों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। वनविभाग की रातभर चली कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हडकंप मच गया है। कार्रवाई में क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह, स.वनपाल बनेसिंह मीना, गश्तीदल के विक्रम सिंह, वीरेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, रविन्द्र सिंह, प्रदीप शर्मा एवं रेंज वन्यजीव सरमथुरा के वनकर्मी शामिल थे।
-फ्लाइंग ने अवैध खनिज का परिवहन करते ट्रक किया जप्त:
शुक्रवार को सीसीएफ पी. काथिरवेल के निर्देशन में संभाग स्तरीय फ्लाइंग भरतपुर ने सरमथुरा में छापेमार कार्रवाई करते हुए वनभूमि पर अवैध खनन कर खनिज का परिवहन करते हुए एक ट्रक को जप्त किया है। फ्लाइंग ने ट्रक को वनविभाग सरमथुरा के अधिकारियों के सुपुर्द किया है। विभाग ने वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई हैं।
-डीएफओ बोले: अवैध खनन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक
उप वन संरक्षक वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर डॉ आशीष व्यास ने बताया कि टाइगर रिज़र्व एवं अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध खनिज निर्गमन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए अवैध खनन माफियाओं के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध खनन न केवल वन्यजीवों के आवास को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि नदी और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी खतरा है। डीएफओ ने कहा कि विभाग ने 5 माह में अवैध खनन एवं अवैध खनिज निर्गमन के 25 से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए जा चुके है।डीएफओ ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई से न केवल खनन माफिया पर रोक लगेगी बल्कि रिज़र्व क्षेत्र की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।