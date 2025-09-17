विद्युत लाइनमैन ने शिविर में बुला कर ली 4 हजार की रिश्वत, एसीबी टीम ने रंगे हाथ दबोचा

एसीबी की कार्यवाहक महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी करौली को एक शिकायत मिली थी। बसेड़ी क्षेत्र निवासी परिवादी ने बताया कि उसके पिता के नाम स्वीकृत घरेलू विद्युत कनेक्शन पर विद्युत मीटर लगा है। जिसमें विद्युत उपभोग रीडिंग को जीरो करने एवं मीटर को बदलने की एवज में बसेड़ी के नयाबास फीडर के लाइनमैन (तकनीकी द्वितीय) लोकेश मीना 6 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर अनावश्यक परेशान कर रहा है। दो सत्यापन के बाद एसीबी चौकी करौली के निरीक्षक जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। लाइनमैन मीना ने परिवादी को नगर पालिका बसेड़ी के शहरी शिविर में बुला लिया। लाइनमैन ने शिविर टैंट से बाहर निकल कर कुछ कदम की दूरी पर परिवादी से 4 हजार रुपए लेकर शर्ट की जेब में रख लिए। इशारा पाते ही एसीबी टीम ने कार्रवाई कर आरोपित लाइनमैन को पकड़ कर उसके पास से 4 हजार रुपए रिश्वत राशि बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एसीबी उसे गिरफ्तार कर पालिका भवन की द्वितीय मंजिल पर बने कमरे में ले गई और उससे पूछताछ की गई।