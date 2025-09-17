विद्युत लाइनमैन ने शिविर में बुला कर ली 4 हजार की रिश्वत, एसीबी टीम ने रंगे हाथ दबोचा

पहले मांगे थे 6 हजार रुपए
- बिजली बिल को जीरो और मीटर बदलने की एवज में मांग थी रिश्वत
- करौली एसीबी टीम ने की कार्रवाई
धौलपुर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) करौली की टीम ने बुधवार को बसेड़ी में कार्रवाई करते विद्युत निगम के लाइनमैन (तकनीकी द्वितीय) लोकेश कुमार मीना को 4 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ धरदबोचा। आरोपित ने रिश्वत परिवादी से उसके पिता के नाम पर स्वीकृत घरेलू विद्युत कनेक्शन के मीटर पर अधिक राीडिंग को जीरो करने एवं मीटर बदलने की एवज में मांगी थी। रिश्वत आरोपित लाइनमैन ने राज्य सरकार के बुधवार से शुरू हुए स्थानीय नगर पालिका बसेड़ी के शहरी शिविर में बुलाकर ली। अचानक हुई कार्रवाई से हडक़ंप मच गया और कई कार्मिक मौके से इधर-उधर हो गए।
एसीबी की कार्यवाहक महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी करौली को एक शिकायत मिली थी। बसेड़ी क्षेत्र निवासी परिवादी ने बताया कि उसके पिता के नाम स्वीकृत घरेलू विद्युत कनेक्शन पर विद्युत मीटर लगा है। जिसमें विद्युत उपभोग रीडिंग को जीरो करने एवं मीटर को बदलने की एवज में बसेड़ी के नयाबास फीडर के लाइनमैन (तकनीकी द्वितीय) लोकेश मीना 6 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर अनावश्यक परेशान कर रहा है। दो सत्यापन के बाद एसीबी चौकी करौली के निरीक्षक जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। लाइनमैन मीना ने परिवादी को नगर पालिका बसेड़ी के शहरी शिविर में बुला लिया। लाइनमैन ने शिविर टैंट से बाहर निकल कर कुछ कदम की दूरी पर परिवादी से 4 हजार रुपए लेकर शर्ट की जेब में रख लिए। इशारा पाते ही एसीबी टीम ने कार्रवाई कर आरोपित लाइनमैन को पकड़ कर उसके पास से 4 हजार रुपए रिश्वत राशि बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एसीबी उसे गिरफ्तार कर पालिका भवन की द्वितीय मंजिल पर बने कमरे में ले गई और उससे पूछताछ की गई।
7 दिन में एसीबी की दूसरी कार्रवाई
एसीबी ने जिले में सात दिन में दूसरी कार्रवाई की है। भरतपुर एसीबी टीम ने गत 11 सितम्बर को नगर परिषद धौलपुर के 5 कार्मिकों को 3.10 लाख रुपए की रिश्वत मामले में पकड़ा था। इसमें एईएन प्रिया झा, वरिष्ठ सहायक नीरज शर्मा, कॅशियर भारत परमार, चालक देवेन्द्र सिंह व संविदा कर्मी हरेन्द्र गुर्जर शामिल थे। सभी आरोपित जेल में हैं। प्रकरण में संदिग्ध रहे आयुक्त अशोक शर्मा समेत अन्य को निलम्बित कर दिया था जबकि संविदाकर्मी की सेवाएं समाप्त कर दी थी।
शिविर में मची खलबली...कुर्सी छोड़ चले गए कार्मिक
एसीबी कार्रवाई के चलते शिविर में खलबली मच गई। शिविर में मौजूद कई कार्मिक इधर-उधर हो गए और कुर्सियों को छोडकऱ निकल गए। हालांकि, कुछ कार्मिक बैठे रहे। पकड़ा गए लाइनमैन मीना की शिविर में ही विद्युत निगम की तरफ से ड्यूटी थी। परिवादी के आने की सूचना पर लाइनमैन उठकर शिविर के बाहर आ गया और एक गेट के पास पहुंच कर रिश्वत ले ली। उधर, शिविर में आए लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। कई कार्मिक सीट पर मौजूद नहीं मिले। दोपहर 3 बजते बजते शिविर से अधिकारी और फिर कार्मिक निकलने लगे। उधर, एसीबी टे्रप की जानकारी कार्यवाहक ईओ श्याम बिहारी गोयल को दी गई।