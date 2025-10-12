बाइक और कार में भिड़ंत, युवक की मौके पर मौत

dholpur, बाड़ी उपखंड के धौलपुर हाइवे पर मत्सुरा गांव के पास अपाची बाइक और कार में ज़बरदस्त भिड़ंत का मामला सामने आया है। घटना में अपाची सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हुई है। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद मृतक के शव को सदर पुलिस ने बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी रखवाया। वहीं दूसरे घायल को बाड़ी से धौलपुर और धौलपुर से आगरा रेफर किया गया। मृतक के शव का परिजनों की मौजूद में सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है।जानकारी के अनुसार आगरा जिले के सैंया थाना क्षेत्र के कुकावर गांव निवासी 23 वर्षीय योगेंद्र पुत्र रामअवतार कुशवाह अपने साथी अनिल कुशवाहा के साथ शनिवार की शाम मत्सुरा गांव में किसानों से गोभी की खरीद करने आया था। मृतक योगेंद्र सब्जी व्यापारी था जो सब्जी की मंडी करता था। किसानों से बात करने के बाद जैसे ही वह अपनी बाइक को लेकर मत्सुरा हाईवे पर पहुंचा,सामने से आ रही कार से बाइक की जबरदस्त भिड़न्त हो गई।