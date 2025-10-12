बाइक और कार में भिड़ंत, युवक की मौके पर मौत

दूसरा सवार गंभीर घायल, आगरा रेफरहाइवे स्थित मत्सुरा गांव के पास की घटना
dholpur, बाड़ी उपखंड के धौलपुर हाइवे पर मत्सुरा गांव के पास अपाची बाइक और कार में ज़बरदस्त भिड़ंत का मामला सामने आया है। घटना में अपाची सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हुई है। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद मृतक के शव को सदर पुलिस ने बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी रखवाया। वहीं दूसरे घायल को बाड़ी से धौलपुर और धौलपुर से आगरा रेफर किया गया। मृतक के शव का परिजनों की मौजूद में सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है।जानकारी के अनुसार आगरा जिले के सैंया थाना क्षेत्र के कुकावर गांव निवासी 23 वर्षीय योगेंद्र पुत्र रामअवतार कुशवाह अपने साथी अनिल कुशवाहा के साथ शनिवार की शाम मत्सुरा गांव में किसानों से गोभी की खरीद करने आया था। मृतक योगेंद्र सब्जी व्यापारी था जो सब्जी की मंडी करता था। किसानों से बात करने के बाद जैसे ही वह अपनी बाइक को लेकर मत्सुरा हाईवे पर पहुंचा,सामने से आ रही कार से बाइक की जबरदस्त भिड़न्त हो गई।
रास्ते से गुजर रहे लोगों की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जहां से दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने योगेंद्र पुत्र रामवतार कुशवाहा को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी रखवाया गया। वही घायल अनिल को हायर सेंटर रेफर किया गया।
सदर थाने के हेड कांस्टेबल देशराज सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पर पुलिस ने दोनों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया था। जहां योगेंद्र की मौत होने के बाद उसके परिजनों को सूचना दी। रविवार को परिजनों के आने पर उनकी उपस्थिति में मृतक योगेंद्र के शव का पोस्टमार्टम कराया है। घायल अनिल का उपचार आगरा चल रहा है। हाईवे से दोनों गाड़ियों को जप्त कर लिया गया है। कार सवाल लोग कौन थे इसकी जानकारी की जा रही है। मृतक योगेंद्र के चचेरे भाई नरेश कुमार ने बताया कि उनका भाई सब्जी का व्यापार करता था। जो खेतों से सीधी सब्जी खरीद कर मंडी भेजता था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। घटना के बाद से उनके गांव में शोक छाया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
