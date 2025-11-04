हाइवे पर बाइक सवारों से लूटपाट, दो महिला समेत 3 घायल

जानकारी के अनुसार महिला गोलो और पति के साथ किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए धौलपुर आए थे। वापसी के दौरान देर शाम वह हाइवे से बाइक से लौट रहे थे। हाइवे पर सूआ के बाग के पास बाइक सवार दो अज्ञात जने अचानक आए और घेर लिया। बदमाशों ने पहले बाइक में लात मारी, जिससे गोलो सडक़ पर जा गिरी। इसके बाद बदमाशों ने महिल का सोने का पेंडल व अन्य सामान छीन कर भाग गए। इसके बाद कुछ दूरी पर बदमाशों ने बाइक सवार दंपती और उनके दो साल के बच्चे को घेर लिया। लूटपाट के दौरान बच्चा घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। उधर, सूचना पर पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर एक संदिग्ध युवक चंद्रभान सिंह को पकड़ कर बाइक जब्त की है। जबकि अन्य युवक की तलाश में पुलिस जुटी है।