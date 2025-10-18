हाइवे समेत अन्य मार्गों पर नाकाबंदी, वाहनों पर पैनी नजर

- 20 बिना नम्बरी,7ब्लैक फिल्म और89 वाहनों के खिलाफ एमवी एक्ट में कार्रवाई
- दीपावली सहित आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त
धौलपुर. दीपावली के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग समेत बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर कानून व्यवस्था को लेकर व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद किया है। साथ ही हाइवे पर विशेष नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है। जिले के एमपी और यूपी बॉर्डर पर थाना प्रभारी, सीओ स्वयं मौके पर मौजूद रहकर जांच की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही सर्किल एरिया के थानों की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा व बाड़ी एएसपी कर रहे हैं।
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि त्योहार को लेकर जिले भर में विशेष अभियान शुरू कर जिले में आने-जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। गुरुवार देर शाम को पुलिस की विभिन्न टीमों ने हाइवे समेत अन्य स्थलों पर विशेष नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। उन्होंने बताया है कि यह नाकाबंदी अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। नाकाबंदी के दौरान जिले के प्रवेश और निकास मार्गों सहित प्रमुख चौराहों पर हर संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है। विशेषकर, रात के समय आवाजाही करने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है। बुधवार देर शाम की गई नाकाबंदी के दौरान वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान 20 बिना नंबरी वाहन, 7 ब्लैक फिल्म/शीशे, 6 अनाधिकृत लिख हुए शब्द वाले वाहनों एवं 89 वाहनों के खिलाफ यातायात के अन्य नियमों के उल्लंघन पर की कार्रवाई की गई।
पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि दीपावली के समय चोरी, जुआ, नकबजनी, अवैध हथियार तस्करी, और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में वृद्धि की आशंका रहती है। इसलिए जिला पुलिस की टीमें इन पर सख्त निगरानी रखे हुए हैं। पुलिस का लक्ष्य है कि त्योहार के दौरान किसी भी आपराधिक घटना को होने से पहले ही रोका जा सके। नाकाबंदी से पुराने और वांछित अपराधियों की धरपकड़ में भी मदद मिलेगी। वहीं, रात के समय गश्त भी बढ़ा है, जिससे अपराािधक घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
