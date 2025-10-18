हाइवे समेत अन्य मार्गों पर नाकाबंदी, वाहनों पर पैनी नजर

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि त्योहार को लेकर जिले भर में विशेष अभियान शुरू कर जिले में आने-जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। गुरुवार देर शाम को पुलिस की विभिन्न टीमों ने हाइवे समेत अन्य स्थलों पर विशेष नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। उन्होंने बताया है कि यह नाकाबंदी अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। नाकाबंदी के दौरान जिले के प्रवेश और निकास मार्गों सहित प्रमुख चौराहों पर हर संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है। विशेषकर, रात के समय आवाजाही करने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है। बुधवार देर शाम की गई नाकाबंदी के दौरान वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान 20 बिना नंबरी वाहन, 7 ब्लैक फिल्म/शीशे, 6 अनाधिकृत लिख हुए शब्द वाले वाहनों एवं 89 वाहनों के खिलाफ यातायात के अन्य नियमों के उल्लंघन पर की कार्रवाई की गई।