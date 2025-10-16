Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

मां के साथ सो रहे भाई-बहन की सर्पदंश से मौत

कोतवाली थाना अंतर्गत गांव भैंसेना का पुरा में बुधवार-गुरुवार रात दो मासूम भाई-बहन की सर्पदंश से मौत हो गई। घटना के समय दोनों बच्चे मां के साथ कमरे में सो रहे थे। रात्रि में तबीयत बिगडऩे पर परिजन जागे तो घटना की जानकारी हुई। जिस पर परिजन दोनों बच्चों को धौलपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से रैफर कर दिया। परिजन इन्हें ग्वालियर मेडिकल अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

2 min read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 16, 2025

मां के साथ सो रहे भाई-बहन की सर्पदंश से मौत Brother and sister sleeping with their mother die of snakebite

- उल्टी की शिकायत होने पर मालूम हुआ- ग्वालियर अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

- मासूमों को नहीं मिल पाया तुरंत इलाज

- कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव भैंसेना का पुरा की घटना

धौलपुर. कोतवाली थाना अंतर्गत गांव भैंसेना का पुरा में बुधवार-गुरुवार रात दो मासूम भाई-बहन की सर्पदंश से मौत हो गई। घटना के समय दोनों बच्चे मां के साथ कमरे में सो रहे थे। रात्रि में तबीयत बिगडऩे पर परिजन जागे तो घटना की जानकारी हुई। जिस पर परिजन दोनों बच्चों को धौलपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से रैफर कर दिया। परिजन इन्हें ग्वालियर मेडिकल अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अचानक हुई घटना से परिवार में मातम छा गया।

जानकारी के अनुसार गांव भैंसेना का पुरा निवासी चंद्रभान का 10 वर्षीय पुत्री मनु और 5 वर्षीय पुत्र अभिनंदन रात में घर पर मां के साथ कमरे में सो रहे थे। अचानक तबीयत बिगड़ गई और दोनों ने जलन बताते हुए उल्टी की शिकायत की। परिजनों ने मोबाइल की रोशनी में देखा तो कमरे में पास में सर्प दिखा। दोनों के शरीर देने पर डसने के निशान मिले। जिस पर परिजन तुरंत दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से रैफर करने पर उन्हें ग्वालियर मेडिकल अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान दोनों ने बाद में दम तोड़ दिया। मासूमों की मौत से परिवार में हाहाकर मच गया। मां-बाप में बच्चों को बचाने के प्रयास में नीम-हकीम को दिखवाया लेकिन दोनों की पहले ही मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाए।

दोनों के साथ जाते थे स्कूल

परिजनों ने बताया कि पुत्री मनु गांव के निजी स्कूल में कक्षा 5 वीं और छोटा भाई अभिनंदन पहली कक्षा में पढ़ रहे थे। बुधवार को दोनों बच्चे खेत पर मां-बाप के साथ बाजरे की कटाई कार्य के दौरान गए हुए थे। शाम को लौटने पर भोजन करने के बाद दोनोंं रात्रि में सो गए। रात्रि करीब 10 बजे उक्त घटना होना बताई जा रही है। घटना के समय कमरे में अंधेरा था।

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / मां के साथ सो रहे भाई-बहन की सर्पदंश से मौत

