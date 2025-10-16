मां के साथ सो रहे भाई-बहन की सर्पदंश से मौत

जानकारी के अनुसार गांव भैंसेना का पुरा निवासी चंद्रभान का 10 वर्षीय पुत्री मनु और 5 वर्षीय पुत्र अभिनंदन रात में घर पर मां के साथ कमरे में सो रहे थे। अचानक तबीयत बिगड़ गई और दोनों ने जलन बताते हुए उल्टी की शिकायत की। परिजनों ने मोबाइल की रोशनी में देखा तो कमरे में पास में सर्प दिखा। दोनों के शरीर देने पर डसने के निशान मिले। जिस पर परिजन तुरंत दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से रैफर करने पर उन्हें ग्वालियर मेडिकल अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान दोनों ने बाद में दम तोड़ दिया। मासूमों की मौत से परिवार में हाहाकर मच गया। मां-बाप में बच्चों को बचाने के प्रयास में नीम-हकीम को दिखवाया लेकिन दोनों की पहले ही मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाए।