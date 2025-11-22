राजस्थान: बारातियों को लेने जा रही बस में लगी भीषण आग, बिजली के तारों के संपर्क में आने से भड़की लपटें

फोटो पत्रिका
धौलपुर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब बारातियों को लेने पहुंची एक बस अचानक आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी भयावह थी कि गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीण अपने मवेशियों को लेकर इधर-उधर भागने लगे। वहीं घटना के बाद बस चालक और कंडक्टर मौके से भाग गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस समोना गांव के अंदर जाने के दौरान अचानक ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों के संपर्क में आ गई, जिससे बस में आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने बस को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से एक महिला झुलस गई, जिसे तुरंत ग्रामीणों की मदद से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है।
ग्रामीणों ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि कुछ देर तक कोई बस के करीब नहीं जा सका। बाद में गांव के लोगों ने पानी डालकर और रेत फेंककर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरु की।
