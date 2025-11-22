राजस्थान: बारातियों को लेने जा रही बस में लगी भीषण आग, बिजली के तारों के संपर्क में आने से भड़की लपटें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस समोना गांव के अंदर जाने के दौरान अचानक ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों के संपर्क में आ गई, जिससे बस में आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने बस को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से एक महिला झुलस गई, जिसे तुरंत ग्रामीणों की मदद से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है।