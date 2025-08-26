Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे रखेंगे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर

ट्रेनों में होनी वाली लूटपात, चोरी की घटनाओं और अन्य समस्याओं पर अंकुश लगाने रेलवे अब ट्रेनों के हर कोचों में सीसीटीवी कैमरों के साथ आरपीएफ और जीआरपीएफ का दस्ता तैनात करेगा। यह सुविधा एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों में दी जाएगी। यानी हर कोच में दो जवान सदा मुस्तैद रहेंगी। जो होनी वाली अनहोनी घटनाओं पर अंकुश लगाएंगे।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Aug 26, 2025

ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे रखेंगे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर CCTV cameras in trains will keep an eye on suspicious activities

-प्रत्येक एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों के कोचों और इंजनों में रहेगी यह सुविधा

-कैमरे फेसियल रिकग्निशन सिस्टम से लैस होंगे, एआई का होगा प्रयोग

धौलपुर. ट्रेनों में होनी वाली लूटपात, चोरी की घटनाओं और अन्य समस्याओं पर अंकुश लगाने रेलवे अब ट्रेनों के हर कोचों में सीसीटीवी कैमरों के साथ आरपीएफ और जीआरपीएफ का दस्ता तैनात करेगा। यह सुविधा एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों में दी जाएगी। यानी हर कोच में दो जवान सदा मुस्तैद रहेंगी। जो होनी वाली अनहोनी घटनाओं पर अंकुश लगाएंगे।

अक्सर देखा जाता है कि ट्रेनों में यात्री लूटपाट के साथ मारपीट और झगड़े का शिकार हो जाते हैं। ट्रेनों में कोई सहायता उपलब्ध न होने के मामले बढ़े हो जाते हैं और यात्रियों को कोई सहायता नहीं मिल पाती। कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं जिनमें यात्रियों के साथ लूटपाट और चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं तो कई बार आसमाजिक तत्व यात्रियों के साथ मारपीट तक करने पर उतारू हो जाते हैं। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया है। रेलवे अब एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के हर कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। इनमें एआई का भी उपयोग किया जाएगा। कोच के दरवाजे पर ही दो कैमरों लगाए जाएंगे। कैमरे फेसियल रिकग्निशन सिस्टम से लैस होंगे। कैमरों की क्वालिटी भी ऐसी होगी जो 100 किलोमीटर की रफ्तार में हाई क्वालिटी की पिक्चर ले सकेंगे। यह कैमरे कोचों के अलावा इंजनों में भी लगाए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक कोच में एक आरपीएफ और एक जीआरपी का जवान तैनात रहेगा। यानी प्रत्येक कोच में दो जवान यात्रियों की सुरक्षा के लिए सदा मौजूद रहेंगे।

आसमाजिक गतिविधियों पर लगेगी रोक

रेलवे पहले भी ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जवानों की तैनाती करता था,लेकिन यह सुविधा ज्यादातर रात्रि के समय और कुछ ही गाडिय़ों में रहती थी, लेकिन अब यह सेवा रेलवे ने परमानेंट कर दी है। जिसके तहत एक्सपे्रस और सुपर फास्ट ट्रेनों में प्रत्येक वक्त हर कोच में आरपीएफ और जीआरपी के जवान मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रत्येक एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों के कोचों और इंजनों में सीसीटीवी कैमरों से आसमाजिक गतिविधियों पर निगरानी भी की जाएगी। ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा खुद रेलवे मंत्री वैष्णव कर चुके हैं।

चलती ट्रेन में दूर होंगी यात्रियों की समस्याएं

अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपको गंदगी, पानी, एयर कंडीशन या कोई और समस्या है तो आपकी समस्या का समाधान अब चलती ट्रेन में ही किया जाएगा। जिसके लिए रेलवे ट्रेन में स्टॉफ की तैनाती करेगा। ट्रेनों में सफाई, तकनीकी और सेवा संबंधी कार्यों के लिए तैनात कर्मचारियों को एसी कोच अटेंडेंट और इलेक्ट्रिकल स्टाफ को थर्ड एसी और स्लीपर श्रेणी में 2-2 बर्थ दी जाएंगी। वहीं ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ (ओबीएचएस) को थर्ड एसी अथवा एसी-नॉन एसी चेयर कार में 4 बर्थ मिलेंगी, जो दो अलग-अलग कोच में होंगी। इसका उद्देश्य यह है कि कर्मचारी यात्रा के दौरान हर समय उपलब्ध रहें और यात्री उन्हें आसानी से संपर्क कर सकें।

ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे और सफाई, तकनीकी स्टॉफ की तैनाती की अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। वैसे ट्रेनों में साफ, सफाई और इलेक्ट्रिकल कर्मचारी सदा तैनात रहते हैं। -प्रशस्ति श्रीवास्तव, पीआरओ आगरा मंडल

26 Aug 2025 06:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे रखेंगे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर

