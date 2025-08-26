ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे रखेंगे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर

अक्सर देखा जाता है कि ट्रेनों में यात्री लूटपाट के साथ मारपीट और झगड़े का शिकार हो जाते हैं। ट्रेनों में कोई सहायता उपलब्ध न होने के मामले बढ़े हो जाते हैं और यात्रियों को कोई सहायता नहीं मिल पाती। कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं जिनमें यात्रियों के साथ लूटपाट और चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं तो कई बार आसमाजिक तत्व यात्रियों के साथ मारपीट तक करने पर उतारू हो जाते हैं। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया है। रेलवे अब एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के हर कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। इनमें एआई का भी उपयोग किया जाएगा। कोच के दरवाजे पर ही दो कैमरों लगाए जाएंगे। कैमरे फेसियल रिकग्निशन सिस्टम से लैस होंगे। कैमरों की क्वालिटी भी ऐसी होगी जो 100 किलोमीटर की रफ्तार में हाई क्वालिटी की पिक्चर ले सकेंगे। यह कैमरे कोचों के अलावा इंजनों में भी लगाए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक कोच में एक आरपीएफ और एक जीआरपी का जवान तैनात रहेगा। यानी प्रत्येक कोच में दो जवान यात्रियों की सुरक्षा के लिए सदा मौजूद रहेंगे।