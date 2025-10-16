चंबल लिफ्ट परियोजना: जल्द मिलेंगे किसानों को कनेक्शन, 20 हजार हेक्टेयर को पानी

धौलपुर. पीएम नरेन्द्र मोदी ने गत दिनों बांसवाडा में धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना लोकार्पण करने के बाद किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उम्मीद बंधी है। बता दें कि यह परियोजना करीब 7 साल पुरानी है और कछुआ गति से चलने से किसानों ने इसकी पूरी होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन पीएम के लोकार्पण के बाद परियोजना से आगामी नवम्बर माह में किसानों को कनेक्शन देते हुए सिंचाई के लिए पानी मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि, अभी करीब 20 हजार हेक्टेयर भूमि ही सिंचित हो पाएगी। यानी आधा भूमि को पानी पानी मिलेगा। परियोजना से करीब 40 हजार हेक्टयेर भूमि को पानी देने के लिए बनाया जा रहा है। परियोजना के लोकार्पण को लेकर दो दिन पहले पीसीसी कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा ने सरकार पर जल्दबाजी में लोकार्पण कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी परियोजना शुरू होने में करीब 7 माह और लगेंगे।