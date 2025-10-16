चंबल लिफ्ट परियोजना: जल्द मिलेंगे किसानों को कनेक्शन, 20 हजार हेक्टेयर को पानी

- परियोजना से सर्वाधिक लाभ मनियां व राजाखेड़ा क्षेत्र के किसानों को
- पानी स्टोर के लिए 22 डिक्कियां बनी, कुछ लाइन बिछाने का कार्य भी चल रहा
- पीएम मोदी ने गत दिनों बांसवाडा में धौलपुर चंबल लिफ्ट परियोजना का किया था शिलान्यास
- दो दिन पहले पीसीसी कोषाध्यक्ष ने सरकार पर परियेाजना को लेकर साधा था निशाना
धौलपुर. पीएम नरेन्द्र मोदी ने गत दिनों बांसवाडा में धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना लोकार्पण करने के बाद किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उम्मीद बंधी है। बता दें कि यह परियोजना करीब 7 साल पुरानी है और कछुआ गति से चलने से किसानों ने इसकी पूरी होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन पीएम के लोकार्पण के बाद परियोजना से आगामी नवम्बर माह में किसानों को कनेक्शन देते हुए सिंचाई के लिए पानी मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि, अभी करीब 20 हजार हेक्टेयर भूमि ही सिंचित हो पाएगी। यानी आधा भूमि को पानी पानी मिलेगा। परियोजना से करीब 40 हजार हेक्टयेर भूमि को पानी देने के लिए बनाया जा रहा है। परियोजना के लोकार्पण को लेकर दो दिन पहले पीसीसी कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा ने सरकार पर जल्दबाजी में लोकार्पण कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी परियोजना शुरू होने में करीब 7 माह और लगेंगे।
256 गांवों के किसानों को मिलेगा पानी
धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना में चम्बल नदी से प्रतिवर्ष कुल 102.84 एमक्यूएम पानी लिफ्ट किया जाएगा। जिससे धौलपुर के 65, संैपऊ के 25, मनियां के 83 एवं राजाखेड़ा के 83 कुल 256 गांवों के 39 हजार 980 हैक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वाधिक फायदा राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के किसानों को मिलेगा।
रबी सीजन की फसलों को मिलेगा पानी
जल संसाधन विभाग का कहना है कि परियोजना के प्रथम चरण में रबी सीजन में सैंपऊ, मनियां, धौलपुर एवं राजाखेड़ा तहसील के लगभग 20 हजार हेक्टेयर रकबे में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि दिसम्बर से कनेक्शन देना शुरू हो जाएगा। इससे कुल 39980 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। अब आने वाली रबी सीजन में किसानों को फायदा मिल सकेगा।
चंबल नदी किनारे बना 132 विद्युत स्टेशन
पानी लिफ्ट करने के लिए चंबल किनारे स्थित 132 केवी विद्युत स्टेशन तैयार किया गया है। इससे पानी को लिफ्ट कर भेजा जाएगा। हालांकि, अभी लाइन बिछाने और डिक्किया बनाने का कार्य चल रहा है। अभी करीब 22 डिग्गी तैयार हो पाई हैं। वहीं, वर्तमान में करीब 4 से 5 किलोमीटर लाइन बिछाने अभी शेष है। इसी लाइन से पानी की डिक्कियां जगह-जगह भरी जाएंगी, जिनके जरिए पानी दिया जाएगा। माना जा रहा है कि यह कार्य कुछ दिन में पूर्ण हो जाएगा। हालांकि, यह कवायद केवल 20 हजार हेक्टयेर भूमि तक सीमित रहेगी।
- परियोजना जल्द शुरू हो जाएगी। नवम्बर बाद परियोजना से कनेक्शन देना शुरू हो जाएगा। फिलहाल 20 हजार हेक्टेयर भूमि को पानी मिल सकेगा।
- बिज्जोलाल शर्मा, एक्सईएन चंबल लिफ्ट परियोजना धौलपुर
- चंबल लिफ्ट परियोजना को लेकर कार्य चल रहा है। आगामी दिनों में विभाग की ओर से किसानों को कनेक्शन देना शुरू कर दिया जाएगा। पानी लिफ्ट को लेकर 132 केवी विद्युत स्टेशन तैयार हो चुका है। रबी फसल के लिए किसानों को पानी मिल सकेगा।
- श्रीनिधि बी टी, जिला कलक्टर धौलपुर
