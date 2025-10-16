Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

चंबल लिफ्ट परियोजना: जल्द मिलेंगे किसानों को कनेक्शन, 20 हजार हेक्टेयर को पानी

पीएम नरेन्द्र मोदी ने गत दिनों बांसवाडा में धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना लोकार्पण करने के बाद किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उम्मीद बंधी है। बता दें कि यह परियोजना करीब 7 साल पुरानी है और कछुआ गति से चलने से किसानों ने इसकी पूरी होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी।

2 min read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 16, 2025

चंबल लिफ्ट परियोजना: जल्द मिलेंगे किसानों को कनेक्शन, 20 हजार हेक्टेयर को पानी Chambal Lift Project: Farmers will soon get connections, water for 20 thousand hectares

- परियोजना से सर्वाधिक लाभ मनियां व राजाखेड़ा क्षेत्र के किसानों को

- पानी स्टोर के लिए 22 डिक्कियां बनी, कुछ लाइन बिछाने का कार्य भी चल रहा

- पीएम मोदी ने गत दिनों बांसवाडा में धौलपुर चंबल लिफ्ट परियोजना का किया था शिलान्यास

- दो दिन पहले पीसीसी कोषाध्यक्ष ने सरकार पर परियेाजना को लेकर साधा था निशाना

धौलपुर. पीएम नरेन्द्र मोदी ने गत दिनों बांसवाडा में धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना लोकार्पण करने के बाद किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उम्मीद बंधी है। बता दें कि यह परियोजना करीब 7 साल पुरानी है और कछुआ गति से चलने से किसानों ने इसकी पूरी होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन पीएम के लोकार्पण के बाद परियोजना से आगामी नवम्बर माह में किसानों को कनेक्शन देते हुए सिंचाई के लिए पानी मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि, अभी करीब 20 हजार हेक्टेयर भूमि ही सिंचित हो पाएगी। यानी आधा भूमि को पानी पानी मिलेगा। परियोजना से करीब 40 हजार हेक्टयेर भूमि को पानी देने के लिए बनाया जा रहा है। परियोजना के लोकार्पण को लेकर दो दिन पहले पीसीसी कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा ने सरकार पर जल्दबाजी में लोकार्पण कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी परियोजना शुरू होने में करीब 7 माह और लगेंगे।

256 गांवों के किसानों को मिलेगा पानी

धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना में चम्बल नदी से प्रतिवर्ष कुल 102.84 एमक्यूएम पानी लिफ्ट किया जाएगा। जिससे धौलपुर के 65, संैपऊ के 25, मनियां के 83 एवं राजाखेड़ा के 83 कुल 256 गांवों के 39 हजार 980 हैक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वाधिक फायदा राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के किसानों को मिलेगा।

रबी सीजन की फसलों को मिलेगा पानी

जल संसाधन विभाग का कहना है कि परियोजना के प्रथम चरण में रबी सीजन में सैंपऊ, मनियां, धौलपुर एवं राजाखेड़ा तहसील के लगभग 20 हजार हेक्टेयर रकबे में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि दिसम्बर से कनेक्शन देना शुरू हो जाएगा। इससे कुल 39980 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। अब आने वाली रबी सीजन में किसानों को फायदा मिल सकेगा।

चंबल नदी किनारे बना 132 विद्युत स्टेशन

पानी लिफ्ट करने के लिए चंबल किनारे स्थित 132 केवी विद्युत स्टेशन तैयार किया गया है। इससे पानी को लिफ्ट कर भेजा जाएगा। हालांकि, अभी लाइन बिछाने और डिक्किया बनाने का कार्य चल रहा है। अभी करीब 22 डिग्गी तैयार हो पाई हैं। वहीं, वर्तमान में करीब 4 से 5 किलोमीटर लाइन बिछाने अभी शेष है। इसी लाइन से पानी की डिक्कियां जगह-जगह भरी जाएंगी, जिनके जरिए पानी दिया जाएगा। माना जा रहा है कि यह कार्य कुछ दिन में पूर्ण हो जाएगा। हालांकि, यह कवायद केवल 20 हजार हेक्टयेर भूमि तक सीमित रहेगी।

- परियोजना जल्द शुरू हो जाएगी। नवम्बर बाद परियोजना से कनेक्शन देना शुरू हो जाएगा। फिलहाल 20 हजार हेक्टेयर भूमि को पानी मिल सकेगा।

- बिज्जोलाल शर्मा, एक्सईएन चंबल लिफ्ट परियोजना धौलपुर

- चंबल लिफ्ट परियोजना को लेकर कार्य चल रहा है। आगामी दिनों में विभाग की ओर से किसानों को कनेक्शन देना शुरू कर दिया जाएगा। पानी लिफ्ट को लेकर 132 केवी विद्युत स्टेशन तैयार हो चुका है। रबी फसल के लिए किसानों को पानी मिल सकेगा।

- श्रीनिधि बी टी, जिला कलक्टर धौलपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 06:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / चंबल लिफ्ट परियोजना: जल्द मिलेंगे किसानों को कनेक्शन, 20 हजार हेक्टेयर को पानी

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मां के साथ सो रहे भाई-बहन की सर्पदंश से मौत

मां के साथ सो रहे भाई-बहन की सर्पदंश से मौत Brother and sister sleeping with their mother die of snakebite
धौलपुर

धौलपुर: दिवाली से पहले बुझ गए 2 चिराग, चित्कार मार-मारकर रो रही महिलाएं, सांप के काटने से भाई-बहन की मौत

Dholpur News
धौलपुर

धौलपुर : नकली डीएपी खाद की ब्रांडेड कंपनी के बैग में चल रही थी अलटा-पलटी, मौके से 260 बोरी जब्त, मचा हड़कंप

Fake DAP
धौलपुर

शहर में हर तरफ खुदी पड़ी सडक़ें,6 दिन बाद दीपावली

शहर में हर तरफ खुदी पड़ी सडक़ें,6 दिन बाद दीपावली Roads are dug up all over the city, Diwali is just six days away.
धौलपुर

फर्जी यूनिट मामले की जांच में लीपापोती, छह माह और एक हजार पेज की रिपोर्ट…लेकिन दोषी कौन?

फर्जी यूनिट मामले की जांच में लीपापोती, छह माह और एक हजार पेज की रिपोर्ट...लेकिन दोषी कौन? Cover-up in the investigation of the fake unit case, six months and a report of one thousand pages...but who is guilty?
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.