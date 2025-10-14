Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

दीपावली पूर्व निगम के अभियान से बकाएदारों में हडक़ंप

राजाखेड़ा अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में उपखंड राजाखेड़ा में सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने अपनी टीम के साथ बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं पर जमकर गाज गिराई। जिसमें 11 केवी फीडर माता रहना वाली, नादौली, मच्छरिया, भगपुरा और हथवारी से 8 ट्रांसफार्मर करीब 7.8 लाख की बकाया पर उतार कर स्टोर कार्यालय में जमा किए गए।

less than 1 minute read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 14, 2025

दीपावली पूर्व निगम के अभियान से बकाएदारों में हडक़ंप Corporation's campaign before Diwali creates panic among defaulters

ट्रांसफॉर्मर उतारे तो जमा करने लगे वर्षों का बिल

dholpur, राजाखेड़ा अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में उपखंड राजाखेड़ा में सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने अपनी टीम के साथ बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं पर जमकर गाज गिराई। जिसमें 11 केवी फीडर माता रहना वाली, नादौली, मच्छरिया, भगपुरा और हथवारी से 8 ट्रांसफार्मर करीब 7.8 लाख की बकाया पर उतार कर स्टोर कार्यालय में जमा किए गए।

डिस्कॉम की कार्रवाई के बाद मचे हडक़ंप में बकाएदार आगे आए और 62000 हजार रुपए के बिल मौके पर ही जमा किए गए। मौके पर मौजूद लोगों से अपील की कि वे अपना बिल समय से जमा करें जिससे विभाग का घाटा न हो और उपभोक्ताओं को नियमित 24 घंटे विद्युत की निर्बाधित रूप से सप्लाई दी जा सके। इसके साथ सहायक अभियंता ने लोगों को राजस्थान सरकार की महती मुफ्त बिजली योजना की जानकारी दी की किस तरह 150 यूनिट्स मुफ्त मिल सकती हैं इसके लिए आप को अपने स्मार्ट मोबाइल से बिजली मित्र ऐप डाउनलोड करना होगा उस पर जाकर 150 यूनिट्स मुफ्त सोलर योजना में अपना रजिस्टेशन करना होगा। तथा मौके पर मौजूद कई लोगों के रजिस्टेशन किए गए। नई योजना का लोगों ने स्वागत किया और उस में रुचि दिखाई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 06:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / दीपावली पूर्व निगम के अभियान से बकाएदारों में हडक़ंप

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर में हर तरफ खुदी पड़ी सडक़ें,6 दिन बाद दीपावली

शहर में हर तरफ खुदी पड़ी सडक़ें,6 दिन बाद दीपावली Roads are dug up all over the city, Diwali is just six days away.
धौलपुर

फर्जी यूनिट मामले की जांच में लीपापोती, छह माह और एक हजार पेज की रिपोर्ट…लेकिन दोषी कौन?

फर्जी यूनिट मामले की जांच में लीपापोती, छह माह और एक हजार पेज की रिपोर्ट...लेकिन दोषी कौन? Cover-up in the investigation of the fake unit case, six months and a report of one thousand pages...but who is guilty?
धौलपुर

मीटर बदलते समय शराबियों से विवाद, लाठी-डंडों से हमला

मीटर बदलते समय शराबियों से विवाद, लाठी-डंडों से हमला Dispute with drunkards while changing meter, attack with sticks and rods
धौलपुर

250 किलोग्राम दूषित मावा नष्ट करवाया, खाद्य पदार्थों के लिए नमूने

250 किलोग्राम दूषित मावा नष्ट करवाया, खाद्य पदार्थों के लिए नमूने 250 kg of contaminated mawa destroyed, samples taken for food items
धौलपुर

डॉक्टर 48…बजट 26 लाख…कैसे मिले सभी को सैलरी?

डॉक्टर 48...बजट 26 लाख...कैसे मिले सभी को सैलरी? Doctors 48...Budget 26 lakhs...How will everyone get salary?
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.