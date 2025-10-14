दीपावली पूर्व निगम के अभियान से बकाएदारों में हडक़ंप

ट्रांसफॉर्मर उतारे तो जमा करने लगे वर्षों का बिल
dholpur, राजाखेड़ा अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में उपखंड राजाखेड़ा में सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने अपनी टीम के साथ बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं पर जमकर गाज गिराई। जिसमें 11 केवी फीडर माता रहना वाली, नादौली, मच्छरिया, भगपुरा और हथवारी से 8 ट्रांसफार्मर करीब 7.8 लाख की बकाया पर उतार कर स्टोर कार्यालय में जमा किए गए।
डिस्कॉम की कार्रवाई के बाद मचे हडक़ंप में बकाएदार आगे आए और 62000 हजार रुपए के बिल मौके पर ही जमा किए गए। मौके पर मौजूद लोगों से अपील की कि वे अपना बिल समय से जमा करें जिससे विभाग का घाटा न हो और उपभोक्ताओं को नियमित 24 घंटे विद्युत की निर्बाधित रूप से सप्लाई दी जा सके। इसके साथ सहायक अभियंता ने लोगों को राजस्थान सरकार की महती मुफ्त बिजली योजना की जानकारी दी की किस तरह 150 यूनिट्स मुफ्त मिल सकती हैं इसके लिए आप को अपने स्मार्ट मोबाइल से बिजली मित्र ऐप डाउनलोड करना होगा उस पर जाकर 150 यूनिट्स मुफ्त सोलर योजना में अपना रजिस्टेशन करना होगा। तथा मौके पर मौजूद कई लोगों के रजिस्टेशन किए गए। नई योजना का लोगों ने स्वागत किया और उस में रुचि दिखाई।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग