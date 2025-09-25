सडक़ों पर खुलेआम घूम रही मौत, निराश्रित जानवरों से सडक़ पर चलना मुश्किल

धौलपुर. हाइवे, सडक़ हो या फिर गली-मोहल्ले हर तरफ निराश्रित पशु घूमते हुए दिख जाएंगे। ये पशु अब वाहन चालक और आमजन के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। जिला मुख्यालय पर ऐसे पशुओं का जमकर आतंक है। वहीं, जिम्मेदारों के इन निराश्रित पशुओं को नहीं पकड़वाने से शहर से लेकर छोटे कस्बों तक अब आमजन को डराने लगे हैं। जिले में बीते दस दिन में निराश्रित जानवरों की वजह से एक बच्ची समेत दो जने जान से हाथ धो चुके हैंं। जबकि कई चोटिल हो चुके हैं। एक आंकड़े के अनुसार जिले में सडक़ों लावारिस घूम रहे पशुओं की संख्या करीब 22 से 25 हजार के बीच है। वहीं, पशु गणना के अनुसार जिले में अकेले गोवंश की संख्या करीब 53 हजार है।