शराब ठेका हटवाने की मांग, हाथों में डंडे लेकर किया प्रदर्शन

उन्होंने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि शराब दुकान के कारण कमलापुरा रोड पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। जिससे स्थानीय महिलाओं और बच्चों को काफी असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन शराब के नशे में उत्पात मचाने की घटनाएं भी सामने आती हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। शराब दुकान के नजदीक थोड़ी दूरी पर दोनों तरफ स्कूल स्थित हैं। लोग शराब पीकर बोतल सडक़ पर हो फोड़ देते हैं। इसी शराब की वजह से महिलाएं आम उम्र में विधवा हो रही हैं।