Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धौलपुर

शराब ठेका हटवाने की मांग, हाथों में डंडे लेकर किया प्रदर्शन

मनियां क्षेत्र में नेशनल हाइवे स्थित कमलापुरा गांव रोड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भजन कीर्तन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आचार्य कृष्ण कुमार शास्त्री के नेतृत्व में महिलाएं हाथों में डंडे लेकर गीत भजन गाते हुए शराब की दुकान के बाहर बैठ कर नारेबाजी करते हुए नजर आईं। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने ठेके को बंद करने की मांग को लेकर नारेबाजी की।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 19, 2025

शराब ठेका हटवाने की मांग, हाथों में डंडे लेकर किया प्रदर्शन Demand for removal of liquor contract, demonstration held with sticks in hand

भजन कीर्तन कर जताया विरोध

बोलीं: बढ़ रहा गृह क्लेश, गांव का माहौल हो रहा खराब

dholpur. मनियां क्षेत्र में नेशनल हाइवे स्थित कमलापुरा गांव रोड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भजन कीर्तन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आचार्य कृष्ण कुमार शास्त्री के नेतृत्व में महिलाएं हाथों में डंडे लेकर गीत भजन गाते हुए शराब की दुकान के बाहर बैठ कर नारेबाजी करते हुए नजर आईं। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने ठेके को बंद करने की मांग को लेकर नारेबाजी की।

उन्होंने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि शराब दुकान के कारण कमलापुरा रोड पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। जिससे स्थानीय महिलाओं और बच्चों को काफी असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन शराब के नशे में उत्पात मचाने की घटनाएं भी सामने आती हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। शराब दुकान के नजदीक थोड़ी दूरी पर दोनों तरफ स्कूल स्थित हैं। लोग शराब पीकर बोतल सडक़ पर हो फोड़ देते हैं। इसी शराब की वजह से महिलाएं आम उम्र में विधवा हो रही हैं।

महिलाओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रशासन ने उनकी मांगों को अगर अनसुना किया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उनकी मांग है कि शराब दुकान को तुरंत बंद कर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षित माहौल बन सके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हाइवे जाम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर भीकम सिंह कुशावाह, बहादुर सिंह, हीरा सिंह, प्रेम सिंह, सीमा, ऊषा, गुडिय़ा, रामबती मुन्नी, कमला आदि महिला-पुरुष मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 07:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / शराब ठेका हटवाने की मांग, हाथों में डंडे लेकर किया प्रदर्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.