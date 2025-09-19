शराब ठेका हटवाने की मांग, हाथों में डंडे लेकर किया प्रदर्शन

भजन कीर्तन कर जताया विरोध
बोलीं: बढ़ रहा गृह क्लेश, गांव का माहौल हो रहा खराब
dholpur. मनियां क्षेत्र में नेशनल हाइवे स्थित कमलापुरा गांव रोड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भजन कीर्तन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आचार्य कृष्ण कुमार शास्त्री के नेतृत्व में महिलाएं हाथों में डंडे लेकर गीत भजन गाते हुए शराब की दुकान के बाहर बैठ कर नारेबाजी करते हुए नजर आईं। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने ठेके को बंद करने की मांग को लेकर नारेबाजी की।
उन्होंने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि शराब दुकान के कारण कमलापुरा रोड पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। जिससे स्थानीय महिलाओं और बच्चों को काफी असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन शराब के नशे में उत्पात मचाने की घटनाएं भी सामने आती हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। शराब दुकान के नजदीक थोड़ी दूरी पर दोनों तरफ स्कूल स्थित हैं। लोग शराब पीकर बोतल सडक़ पर हो फोड़ देते हैं। इसी शराब की वजह से महिलाएं आम उम्र में विधवा हो रही हैं।
महिलाओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रशासन ने उनकी मांगों को अगर अनसुना किया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उनकी मांग है कि शराब दुकान को तुरंत बंद कर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षित माहौल बन सके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हाइवे जाम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर भीकम सिंह कुशावाह, बहादुर सिंह, हीरा सिंह, प्रेम सिंह, सीमा, ऊषा, गुडिय़ा, रामबती मुन्नी, कमला आदि महिला-पुरुष मौजूद रहे।