कांस्टेबल संदीप को शहीद का दर्जा देने की मांग

ज्ञापन में बताया गया है कि घर की सारी जिम्मेदारी कांस्टेबल संदीप शर्मा पर ही थी। वह अपने पीछे एक 11 साल की बच्ची और 8 साल का लडक़ा छोड़ गया है। जिनका सहारा अब कोई नहीं। सडक़ दुर्घटना में उसकी मौत के बाद उनका परिवार बिखर चुका है। संदीप की पत्नी राधा का इलाज आगरा के निजी अस्पताल में चल रहा है। इस स्थिति में सरकार को संदीप शर्मा के परिवार को आर्थिक सहायता के साथ कांस्टेबल को शहीद का दर्जा, छोटे भाई को अनुकम्पा नियुक्ति, पत्नी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता सहित सुगम इलाज की व्यवस्था जयपुर में करवाई जाए सहित अन्य मांगें मांगी गई। ज्ञात हो कि कांस्टेबल संदीप शर्मा पुलिस टीम सहित नामी बदमाश धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का को नागौर जेल से धौलपुर कोर्ट में तारीख पेशी पर ला रहे थे। इस दौरान जयपुर-आगरा नेशनल हाइवे नम्बर 21 पर रास्ते मे ंकालाखो पुलिस थाना सदर दौसा इलाका क्षेत्र में सरकारी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने जाने से कांस्टेबल संदीप गंभीर घायल हो गया। जिसके बाद उसे जयपुर इलाज के लिए ले जाया गया जहां इलाज के दौरान संदीप ने दम तोड़ दिया था। ज्ञापन सौंपने के दौरान मृतक कांस्टेबल के पिता, परिजन, इस मौके पर भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल, भाजपा नेता जयवीर पोसवाल, महेश बोहरे समेत अन्य मौजूद रहे।