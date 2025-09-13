Rajasthan: कांस्टेबल पति की दर्दनाक मौत के बाद सदमे में आई पत्नी… 10 दिन बाद अस्पताल में तोड़ा दम; 2 बच्चे हुए अनाथ

Rajasthan News: राजस्थान की धौलपुर पुलिस के कांस्‍टेबल संदीप शर्मा की मौत के बाद अब उनकी पत्‍नी राधा शर्मा का निधन हो गया है। उनका उपचार जयपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था। कांस्टेबल संदीप शर्मा की मौत की खबर सुनने के बाद सदमे आई पत्नी राधा शर्मा ने केमिकल का सेवन कर लिया था। जिसके बाद उनका इलाज जयपुर में चल रहा था। लेकिन आज उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।