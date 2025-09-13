Rajasthan: कांस्टेबल पति की दर्दनाक मौत के बाद सदमे में आई पत्नी… 10 दिन बाद अस्पताल में तोड़ा दम; 2 बच्चे हुए अनाथ

Rajasthan News: राजस्थान की धौलपुर पुलिस के कांस्टेबल संदीप शर्मा की मौत के बाद अब उनकी पत्नी राधा शर्मा का निधन हो गया है। उनका उपचार जयपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था। कांस्टेबल संदीप शर्मा की मौत की खबर सुनने के बाद सदमे आई पत्नी राधा शर्मा ने केमिकल का सेवन कर लिया था। जिसके बाद उनका इलाज जयपुर में चल रहा था। लेकिन आज उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
दरअसल, कांस्टेबल के निधन के बाद पत्नी राधा शर्मा ने आत्महत्या का प्रयास किया था। उनकी हालत गंभीर होने पर भरतपुर अस्पताल में भर्ती करवाया। जिसके बाद राधा शर्मा की हालत को देखते हुए जयपुर के निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कांस्टेबल की पत्नी ने शनिवार सुबह करीब 7 बजे अंतिम सांस ली। गौरतलब है कि संदीप अपने पीछे 11 और 8 साल के दो बच्चे छोड़कर गए हैं।
बताते चलें कि 3 सितंबर को दौसा के सदर थाना इलाके में जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे-21 काला खोह समीप पुलिस वैन और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वैन चालक कांस्टेबल संदीप शर्मा और सहायक उप-निरीक्षक भंवर सिंह को जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
जहां पर इलाज के दौरान कांस्टेबल संदीप शर्मा की मौत हो गई। जबकि सहायक उपनिरीक्षक भंवर सिंह का इलाज चल रहा है। बता दें कि कुख्यात डकैत लुक्का उर्फ धर्मेन्द्र को परवतसर से धौलपुर न्यायालय पेशी ले जाने के दौरान हादसा हुआ था।