CM भजनलाल का बड़ा फैसला, झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों को दी इतने लाख की सहायता; मिलेगी नौकरी

मुख्यमंत्री ने पिपलोदी गांव के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गांव में 1 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। इसमें सबसे प्रमुख है पिपलोदी विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण, जिसके लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, 11 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा।