Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

CM भजनलाल का बड़ा फैसला, झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों को दी इतने लाख की सहायता; मिलेगी नौकरी

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ जिले के मनोहरथाना क्षेत्र के पिपलोदी में हुए दुखद स्कूल हादसे के बाद पीड़ित परिवारों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 13, 2025

CM Bhajanlal
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ जिले के मनोहरथाना क्षेत्र के पिपलोदी में हुए दुखद स्कूल हादसे के बाद पीड़ित परिवारों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों की भी बड़ी सौगात दी है। सरकार ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी मदद के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री ने पिपलोदी में हुए स्कूल हादसे में मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को 13 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इसके अतिरिक्त गंभीर रूप से घायल 11 विद्यार्थियों और उनके परिजनों को 1 लाख 36 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। साधारण रूप से घायल 10 विद्यार्थियों के लिए 75 हजार 400 रुपये की आर्थिक मदद स्वीकृत की गई है।

ये भी पढ़ें

CM भजनलाल का दिल्ली दौरा: जेपी नड्डा सहित दिल्ली की सीएम से हुई मुलाकात, केन्द्र से मिला ये बड़ा तोहफा
जयपुर
CM Bhajan Lal and JP Nadda

संविदा पर मिलेगी नौकरी

आर्थिक सहायता के साथ-साथ सरकार ने मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। प्रत्येक मृतक विद्यार्थी के परिवार के एक सदस्य को राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी (RMRS) के माध्यम से संविदा पर चिकित्सा विभाग में नौकरी दी जाएगी।

इसके अलावा, पिपलोदी निवासी छोटूलाल रैदास को अस्थायी उपकेंद्र पर गार्ड के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति दी गई है। इस नियुक्ति के आदेश मनोहरथाना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। साथ ही 11 प्रभावित परिवारों को निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

1 करोड़ 85 लाख की सहायता

मुख्यमंत्री ने पिपलोदी गांव के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गांव में 1 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। इसमें सबसे प्रमुख है पिपलोदी विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण, जिसके लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, 11 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा।

पेयजल की समस्या को हल करने के लिए 24 लाख रुपये की लागत से पेयजल टंकी और ट्यूबवेल का निर्माण होगा। इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण सांसद निधि (MPLAD) के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, गांव में खुरंजा रोड निर्माण का कार्य जिला परिषद द्वारा कराया जाएगा। साथ ही अवारा जानवरों के लिए एक बिल्डिंग बनवाई जाएगी।

ये भी पढ़ें

Monsoon Session : राजस्थान के 7 विधायक ऐसे हैं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही में एक बार भी नहीं लिया हिस्सा, जानें नाम
जयपुर
Rajasthan Vidhan Sabha Monsoon session There are 7 MLAs who did not participate in proceedings of House even once

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 12:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / CM भजनलाल का बड़ा फैसला, झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों को दी इतने लाख की सहायता; मिलेगी नौकरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.