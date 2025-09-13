CM भजनलाल का बड़ा फैसला, झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों को दी इतने लाख की सहायता; मिलेगी नौकरी

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ जिले के मनोहरथाना क्षेत्र के पिपलोदी में हुए दुखद स्कूल हादसे के बाद पीड़ित परिवारों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों की भी बड़ी सौगात दी है। सरकार ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी मदद के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने पिपलोदी में हुए स्कूल हादसे में मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को 13 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इसके अतिरिक्त गंभीर रूप से घायल 11 विद्यार्थियों और उनके परिजनों को 1 लाख 36 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। साधारण रूप से घायल 10 विद्यार्थियों के लिए 75 हजार 400 रुपये की आर्थिक मदद स्वीकृत की गई है।
आर्थिक सहायता के साथ-साथ सरकार ने मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। प्रत्येक मृतक विद्यार्थी के परिवार के एक सदस्य को राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी (RMRS) के माध्यम से संविदा पर चिकित्सा विभाग में नौकरी दी जाएगी।
इसके अलावा, पिपलोदी निवासी छोटूलाल रैदास को अस्थायी उपकेंद्र पर गार्ड के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति दी गई है। इस नियुक्ति के आदेश मनोहरथाना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। साथ ही 11 प्रभावित परिवारों को निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने पिपलोदी गांव के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गांव में 1 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। इसमें सबसे प्रमुख है पिपलोदी विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण, जिसके लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, 11 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा।
पेयजल की समस्या को हल करने के लिए 24 लाख रुपये की लागत से पेयजल टंकी और ट्यूबवेल का निर्माण होगा। इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण सांसद निधि (MPLAD) के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, गांव में खुरंजा रोड निर्माण का कार्य जिला परिषद द्वारा कराया जाएगा। साथ ही अवारा जानवरों के लिए एक बिल्डिंग बनवाई जाएगी।