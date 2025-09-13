Monsoon Session : राजस्थान के 7 विधायक ऐसे हैं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही में एक बार भी नहीं लिया हिस्सा, जानें नाम

Rajasthan Vidhan Sabha Monsoon Session : राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो चुका है। इस सत्र में ज्यादतार विधायक आए तो सही, लेकिन सात विधायक ऐसे हैं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही में एक बार भी हिस्सा नहीं लिया। वहीं, एक निर्दलीय विधायक ऋतु बानावत मात्र एक दिन ही सदन में आई। इसी तरह गोविन्द सिंह डोटासरा और विधानसभा अध्यक्ष के बीच पिछले सत्र में जो विवाद हुआ था, उसका असर इस सत्र में भी दिखा।