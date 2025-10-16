धौलपुर: दिवाली से पहले बुझ गए 2 चिराग, चित्कार मार-मारकर रो रही महिलाएं, सांप के काटने से भाई-बहन की मौत

Dholpur News: धौलपुर शहर के नजदीक कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव भैंसेना का पुरा बुधवार रात करीब नौ बजे सर्प के काटने की भयावह घटना में बदल गया। कमरे में सो रहे भाई-बहन चंद्रभान पुत्र अजमेर सिंह लोधी के बेटे और बेटी, जिनकी उम्र क्रमशः 5 और 13 साल थी, सर्प के काटने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए।