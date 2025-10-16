Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

धौलपुर: दिवाली से पहले बुझ गए 2 चिराग, चित्कार मार-मारकर रो रही महिलाएं, सांप के काटने से भाई-बहन की मौत

परिजन बच्चों को लेकर तुरंत ग्वालियर स्थित अस्पताल ले गए। लेकिन रात तीन बजे दोनों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में मातम पसरा हुआ है।

2 min read

धौलपुर

image

Arvind Rao

Oct 16, 2025

Dholpur News

मृतक भाई-बहन (फोटो- पत्रिका)

Dholpur News: धौलपुर शहर के नजदीक कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव भैंसेना का पुरा बुधवार रात करीब नौ बजे सर्प के काटने की भयावह घटना में बदल गया। कमरे में सो रहे भाई-बहन चंद्रभान पुत्र अजमेर सिंह लोधी के बेटे और बेटी, जिनकी उम्र क्रमशः 5 और 13 साल थी, सर्प के काटने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए।


बता दें कि परिजन उन्हें तुरंत ग्वालियर स्थित अस्पताल ले गए। लेकिन रात तीन बजे दोनों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में मातम पसरा हुआ है। घर और गांव की महिलाएं एक दूसरे से लिपटकर चित्कार मारते हुए रोती हुई नजर आईं।


बताते चलें, चंद्रभान के परिवार में अब दो बेटियां और एक बेटा बचा है। गांव वाले और पड़ोसी परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। दीपावली से ठीक पहले हुए इस हादसे ने परिवार का चिराग बुझा दिया।


गांव के रामकिशन ने बताया कि बच्चा-बच्ची अपने कमरे में सो रहे थे, तभी सर्प ने हमला कर दिया। परिजन ने तुरंत उपचार के लिए ग्वालियर ले जाने की कोशिश की।


परिवार और गांव वाले इस हादसे से गहरे सदमे में हैं। पड़ोसियों ने बताया कि घर में मातम का माहौल है और महिलाएं लगातार रो रही हैं। लोग अपने छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर बस अग्निकांड: ‘काश बस नहीं रुकवाता तो बच जाती राजेंद्र की जान’, थम नहीं रही पत्नी की रुलाई, बेटा पूछ रहा- पाप कब आएंगे?
जैसलमेर
Jaisalmer Bus Fire

