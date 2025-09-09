रजत बघेल के दोहरे शतक और दिव्यांशु के 6 विकेट की दम पर जीता धौलपुर

प्रतापगढ़ को 49 पर किया ऑल आउट
धौलपुर। राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में चल रही अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता में धौलपुर की टीम ने रजत बघेल की शानदार दोहरे शतक की बदौलत गेंदबाजी में दिव्यांशु मीतवार के छक्के की दम पर प्रतापगढ़ के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की।
रजत ने धमाकेदार बल्लेबाज़ी करते हुए 165 बॉल में 17 छक्के और 15 चौके की मदद से 227 रन की शानदार पारी खेली।
रजत की तूफानी पारी ने न केवल धौलपुर को एक विशाल स्कोर तक पहुँचाया, बल्कि विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव भी बना दिया। उनकी पारी में चौकों और छक्कों की बौछार देखने को मिली।
गेंदबाजों ने भी मोर्चा संभालते हुए विपक्षी टीम को 49 के स्कोर पर समेट दिया और धौलपुर ने यह मुकाबला एकतरफा अंदाज में जीत लिया।रजत बघेल को उनकी शानदार पारी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' घोषित किया गया। जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारीयो ने रजत ओर मितवार के प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई।
टीम के कोच दुष्यंत त्यागी और संजीव ने बताया कि जयपुर में जी आर क्रिकेट ग्राउंड में धौलपुर ने पहले बल्लेबाजी कर 50 ओवर में 5 बल्लेबाजों के नुकसान कर 384 रन का लक्ष्य दिया। रजत ने 227, देवांश 58, दर्शील ने 47 रन बनाए। वही धौलपुर से गेंदबाजी में दिव्यांशु मीतवार ने 6 एवं हर्ष सिंह ने 3 विकेट झटके। प्रतापगढ़ की टीम से किसी भी बल्लेबाज ने 15 रन का स्कोर नहीं बनाया एवं गेंदबाज शरीफ खान ने 2 विकेट लिए।