डॉक्टर 48…बजट 26 लाख…कैसे मिले सभी को सैलरी?

धौलपुर. तीन माह से सैलरी के लिए संघर्ष कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के हाथ अभी तक खाली हैं। अस्पताल प्रबंधन एवं कलक्टर के समक्ष अपनी समस्या रखने और दो घंटे का पैनडाउन करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्य प्रबंधन से मुलाकात कर मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं राजमेस ने २६ लाख रुपए का बजट भेज दिया है, लेकिन48 डॉक्टरों में कैसे सैलरी का वितरण हो सकेगा।जिला अस्पताल में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तीन माह से स्टाइपेंड मिला है और न ही वेतन। जिस कारण डॉक्टरों ने सात दिन पहले सोमवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए दो घंटे का पैन डाउन भी किया था। इस दौरान दौरान इमरजेंसी को छोडक़र सारी सेवाओं का बहिष्कार किया गया था। साथ ही अस्पताल प्रबंधन और कलक्टर को अपनी समस्या से भी अवगत कराया गया था, लेकिन सात दिन बीत जाने के बाद भी डॉक्टरों के हाथ अभी भी खाली हैं। जिस कारण दीपावली के त्योहार पर उनके सामने आर्थिक समस्या आन खड़ी है। जिला अस्पताल सहित एमसीएच में 48 रेजिडेंट डॉक्टर मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। जिनमें से लगभी सभी बाहर के रहने वाले हैं। डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज कैम्पस स्थित हॉस्टल अलॉट न होने के कारण वह रेंट पर कमरा लेकर रह रहे हैं। जिनके सामने अब अपना खर्चा चलाने की भी परेशानी खड़ी हो रही है।