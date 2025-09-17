ACB Action: शहरी शिविर में बुलाकर विद्युत लाइनमैन ने ली 4 हजार की रिश्वत, एसीबी ने किया ट्रैप

बसेड़ी क्षेत्र निवासी परिवादी ने बताया कि विद्युत उपभोग रीडिंग को जीरो करने एवं मीटर को बदलने की एवज में बसेड़ी के नयाबास फीडर के लाइनमैन (तकनीकी द्वितीय) लोकेश मीना 6 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है। सत्यापन के बाद एसीबी चौकी करौली के निरीक्षक जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। लाइनमैन मीना ने परिवादी को नगर पालिका बसेड़ी के शहरी शिविर में बुला लिया।