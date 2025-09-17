Patrika LogoSwitch to English

ACB Action: शहरी शिविर में बुलाकर विद्युत लाइनमैन ने ली 4 हजार की रिश्वत, एसीबी ने किया ट्रैप

ACB Action: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) करौली की टीम ने बुधवार को बसेड़ी में कार्रवाई करते विद्युत निगम के लाइनमैन (तकनीकी द्वितीय) लोकेश कुमार मीना को 4 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ धरदबोचा।

धौलपुर

kamlesh sharma

Sep 17, 2025

acb action in dholpur
फोटो पत्रिका नेटवर्क

बसेड़ी (धौलपुर)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) करौली की टीम ने बुधवार को बसेड़ी में कार्रवाई करते विद्युत निगम के लाइनमैन (तकनीकी द्वितीय) लोकेश कुमार मीना को 4 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ धरदबोचा। आरोपित ने रिश्वत परिवादी से उसके पिता के नाम पर स्वीकृत घरेलू विद्युत कनेक्शन के मीटर पर अधिक राीडिंग को जीरो करने एवं मीटर बदलने की एवज में मांगी थी।

रिश्वत आरोपित लाइनमैन ने राज्य सरकार के बुधवार से शुरू हुए स्थानीय नगर पालिका बसेड़ी के शहरी शिविर में बुलाकर ली। अचानक हुई कार्रवाई से हडक़ंप मच गया और कई कार्मिक मौके से इधर-उधर हो गए। एसीबी की कार्यवाहक महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी करौली को एक शिकायत मिली थी।

बसेड़ी क्षेत्र निवासी परिवादी ने बताया कि विद्युत उपभोग रीडिंग को जीरो करने एवं मीटर को बदलने की एवज में बसेड़ी के नयाबास फीडर के लाइनमैन (तकनीकी द्वितीय) लोकेश मीना 6 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है। सत्यापन के बाद एसीबी चौकी करौली के निरीक्षक जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। लाइनमैन मीना ने परिवादी को नगर पालिका बसेड़ी के शहरी शिविर में बुला लिया।

लाइनमैन ने शिविर टैंट से बाहर निकल कर कुछ कदम की दूरी पर परिवादी से 4 हजार रुपए लेकर शर्ट की जेब में रख लिए। इशारा पाते ही एसीबी टीम ने लाइनमैन को पकड़ कर 4 हजार रुपए रिश्वत राशि बरामद कर गिरफ्तार कर लिया।

Published on:

17 Sept 2025 07:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / ACB Action: शहरी शिविर में बुलाकर विद्युत लाइनमैन ने ली 4 हजार की रिश्वत, एसीबी ने किया ट्रैप

