राजस्थान में फर्जी IPS गिरफ्तार: ADG बनकर झाड़ रहा था रौब, नीली बत्ती की कार के साथ कई तरह के हथियार बरामद

उन्होंने बताया कि कार के अंदर पुलिस को एक एयर पिस्टल, एक एयर रिवॉल्वर, दो एयर राइफल, 138 एयर कारतूस, दो मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, एक टैबलेट और चार अलग-अलग फोटो पहचान पत्र मिले। इस मामले में एसएचओ का कहना है कि आरोपी अपनी वर्दी का इस्तेमाल प्रभाव जमाने, टोल टैक्स से बचने और चेक-पॉइंट्स से बचने के लिए करते थे। पहचान पत्रों पर लगे हर फोटो में तीन स्टार वाली वर्दी दिखाई दे रही थी।