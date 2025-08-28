दौसा में सरकारी स्कूल के शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप, महिलाओं ने चप्पलों से की धुनाई, VIDEO वायरल

राजस्थान के दौसा के समीप आलूदा गांव की बैरवा ढाणी स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में शिक्षक की पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल 57 वर्षीय द्वितीय श्रेणी अध्यापक रमेशचंद्र पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। हालांकि मामला कुछ दिन पुराना है, लेकिन इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि यह घटना कुछ दिन पहले की है। छेड़छाड़ का आरोप सामने आने के बाद से ही अध्यापक छुट्टी पर चल रहा था। बीते सोमवार को जैसे ही शिक्षक विद्यालय पहुंचा, महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और जमकर धुनाई कर दी। अचानक हुई इस घटना से विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस शिक्षक को साथ ले गई और अस्पताल ले जाकर मेडिकल कराया।
बता दें कि मामला सामने आने के बाद गुस्साई महिलाएं स्कूल पहुंच गईं और चप्पलों से पिटाई कर दी। इस दौरान शिक्षक ने भागने का भी प्रयास किया, लेकिन स्थानीय महिलाओं से उसे घेर लिया। आरोपी शिक्षक के कपड़े फाड़ दिए गए। वहीं ग्रामीणों ने मारपीट का वीडियो भी बना लिया।
गौरतलब है कि जुलाई महीने में दौसा जिले के एक सरकारी स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक द्वारा एक वर्ष से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था। यहां कार्यरत अध्यापक के पास कार्यवाहक प्रधानाध्यापक का भी चार्ज है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक राजेंद्रसिंह गुर्जर ने छात्रा के साथ अश्लील हरकतें की। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे तो छात्रा रोती हुई मिली थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। उस दौरान प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक ने आरोपी शिक्षक राजेन्द्र गुर्जर को निलंबित कर मुख्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय लालसोट कर दिया था।