दौसा में सरकारी स्कूल के शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप, महिलाओं ने चप्पलों से की धुनाई, VIDEO वायरल

गौरतलब है कि जुलाई महीने में दौसा जिले के एक सरकारी स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक द्वारा एक वर्ष से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था। यहां कार्यरत अध्यापक के पास कार्यवाहक प्रधानाध्यापक का भी चार्ज है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक राजेंद्रसिंह गुर्जर ने छात्रा के साथ अश्लील हरकतें की। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे तो छात्रा रोती हुई मिली थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। उस दौरान प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक ने आरोपी शिक्षक राजेन्द्र गुर्जर को निलंबित कर मुख्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय लालसोट कर दिया था।