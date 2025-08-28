Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सिरोही

Rain Alert: अगस्त महीने के आखिरी दिन जमकर बरसेगा मानसून, भारी से अति भारी बारिश का बड़ा अलर्ट जारी

Rajasthan Rain Alert: मौसम विभाग ने 31 अगस्त को बारां, राजसमंद और उदयपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

सिरोही

Rakesh Mishra

Aug 28, 2025

Rajasthan rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में मानसून की जमकर बारिश हो रही है। बीते 24 घंटों के बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक बारिश डूंगरपुर जिले के वेजा में 90 मिमी दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 31 अगस्त को मानसून की जमकर बारिश हो सकती है।

ऑरेंज अलर्ट जारी (Rain Orange Alert)

विभाग ने 31 अगस्त को बारां, राजसमंद और उदयपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पाली, सिरोही, सवाईमाधोपुर, प्रतागपढ़, कोटा, करौली, झालावाड़, डूंगरपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, भरतपुर और बांसवाड़ा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 18 जिलों में एक साथ बारिश का अलर्ट, 3 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश की संभावना
जयपुर
Heavy Rain Alert

आज कम दबाव का क्षेत्र दक्षिणी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी एक सप्ताह तक हल्की मध्यम बारिश, दक्षिणी भागों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

यह वीडियो भी देखें

सितंबर में भी झमाझम (Rain Alert in September)

दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के आसार हैं। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर के कुछ भागों में भी 29 से 31 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं मध्य से तेज बारिश हो सकती है। सितंबर के पहले सप्ताह में भी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain Warning 28 August: राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 2 घंटे तेज बरसात की संभावना
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में बाढ़

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 03:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rain Alert: अगस्त महीने के आखिरी दिन जमकर बरसेगा मानसून, भारी से अति भारी बारिश का बड़ा अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.