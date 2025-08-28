Rain Alert: अगस्त महीने के आखिरी दिन जमकर बरसेगा मानसून, भारी से अति भारी बारिश का बड़ा अलर्ट जारी

दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के आसार हैं। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर के कुछ भागों में भी 29 से 31 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं मध्य से तेज बारिश हो सकती है। सितंबर के पहले सप्ताह में भी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है।