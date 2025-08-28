Rain Alert: अगस्त महीने के आखिरी दिन जमकर बरसेगा मानसून, भारी से अति भारी बारिश का बड़ा अलर्ट जारी

राजस्थान में मानसून की जमकर बारिश हो रही है। बीते 24 घंटों के बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक बारिश डूंगरपुर जिले के वेजा में 90 मिमी दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 31 अगस्त को मानसून की जमकर बारिश हो सकती है।
विभाग ने 31 अगस्त को बारां, राजसमंद और उदयपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पाली, सिरोही, सवाईमाधोपुर, प्रतागपढ़, कोटा, करौली, झालावाड़, डूंगरपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, भरतपुर और बांसवाड़ा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
आज कम दबाव का क्षेत्र दक्षिणी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी एक सप्ताह तक हल्की मध्यम बारिश, दक्षिणी भागों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
यह वीडियो भी देखें
दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के आसार हैं। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर के कुछ भागों में भी 29 से 31 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं मध्य से तेज बारिश हो सकती है। सितंबर के पहले सप्ताह में भी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है।