Heavy Rain Warning 28 August: राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 2 घंटे तेज बरसात की संभावना

Rain Alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज पांच जिलों में भारी बारिश आने की संभावना है।

मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर ने 28 अगस्त दोपहर एक बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक व करौली जिलों में अगले तीन घंटे में तेज बारिश की संभावना है। इसके अलावा कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।

इसके अलावा मौसम विभाग ने 16 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इस यलो अलर्ट के तहत राजस्थान के झुंझुनूं, सीकर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा व चित्तौडगढ़़ जिले में अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।