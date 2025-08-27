IMD Forecast: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय, 29, 30 व 31 अगस्त को इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट से सटे क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र (डब्ल्यूएमएल) बना हुआ है, जो अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। इसके असर से प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश का दौर तेज होने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 अगस्त को राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि दक्षिणी हिस्सों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। इससे किसानों और आमजन को राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है।
29 और 30 अगस्त को दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने का अनुमान है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में 29 से 31 अगस्त तक मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।
इसके साथ ही सितंबर के पहले सप्ताह में भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने के संकेत हैं। केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश जिलों में मानसूनी गतिविधियां बनी रहेंगी।
मौसम केंद्र जयपुर ने साफ कहा है कि आगामी दिनों में राज्यभर में बारिश का असर देखने को मिलेगा, ऐसे में लोगों को यात्रा और दैनिक गतिविधियों के दौरान मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखने की आवश्यकता है।
