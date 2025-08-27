Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

IMD Forecast: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय, 29, 30 व 31 अगस्त को इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Rainfall News: 29 और 30 अगस्त को दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने का अनुमान है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 27, 2025

IMD Alert
Photo: Patrika

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट से सटे क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र (डब्ल्यूएमएल) बना हुआ है, जो अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। इसके असर से प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश का दौर तेज होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 अगस्त को राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि दक्षिणी हिस्सों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। इससे किसानों और आमजन को राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है।

29 और 30 अगस्त को दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने का अनुमान है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में 29 से 31 अगस्त तक मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

इसके साथ ही सितंबर के पहले सप्ताह में भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने के संकेत हैं। केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश जिलों में मानसूनी गतिविधियां बनी रहेंगी।

मौसम केंद्र जयपुर ने साफ कहा है कि आगामी दिनों में राज्यभर में बारिश का असर देखने को मिलेगा, ऐसे में लोगों को यात्रा और दैनिक गतिविधियों के दौरान मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखने की आवश्यकता है।

राजस्थान मौसम अपडेट: 27 अगस्त

🔷 आज उड़ीसा तट से सटे बंगाल की खाड़ी में एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र (WML) बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में धीरे-धीरे प.उ.प. दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है।

🔷 27-28 अगस्त को राज्य के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

🔷 द.-प. राजस्थान में 29-30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

🔷 जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 29 से 31 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।

🔷 सितंबर के प्रथम सप्ताह में भी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है।

Published on:

27 Aug 2025 01:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Forecast: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय, 29, 30 व 31 अगस्त को इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी

