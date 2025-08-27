IMD Forecast: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय, 29, 30 व 31 अगस्त को इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट से सटे क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र (डब्ल्यूएमएल) बना हुआ है, जो अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। इसके असर से प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश का दौर तेज होने की संभावना जताई गई है।