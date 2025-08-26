Patrika LogoSwitch to English

Teacher Transfers: डोटासरा बोले… ‘अतिवृष्टि से बंद पड़े हैं स्कूल और इधर शिक्षा मंत्रीजी ‘पोस्टिंग कारोबार’ में व्यस्त

Congress vs BJP,: शिक्षा मंत्री संघ की सांठगांठ से भ्रष्टाचार का काउंटर खोल बैठे हैं और हाल ही में करीब 500 तबादले ‘बैकडोर’ से किए जा चुके हैं।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 26, 2025

Rajasthan politics: जयपुर। प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि और जलभराव से जहां आमजन बेहाल हैं, वहीं स्कूलों में पढ़ाई ठप पड़ी है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने कहा कि मंत्री जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर ट्रांसफर-पोस्टिंग के खेल में व्यस्त हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग ने वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पदोन्नत शिक्षकों की 25 अगस्त से 1 सितंबर तक काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन रिक्त पदों की सूची अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। यह केवल राजनीतिक दुर्भावना और ट्रांसफर के व्यापार को छिपाने का तरीका है।

डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री संघ की सांठगांठ से भ्रष्टाचार का काउंटर खोल बैठे हैं और हाल ही में करीब 500 तबादले ‘बैकडोर’ से किए जा चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि जनता ने भाजपा को लोकहित में शासन सौंपा है, न कि तानाशाही और भ्रष्टाचार के लिए।

Published on:

26 Aug 2025 12:28 pm

Teacher Transfers: डोटासरा बोले… 'अतिवृष्टि से बंद पड़े हैं स्कूल और इधर शिक्षा मंत्रीजी 'पोस्टिंग कारोबार' में व्यस्त

