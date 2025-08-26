Teacher Transfers: डोटासरा बोले… ‘अतिवृष्टि से बंद पड़े हैं स्कूल और इधर शिक्षा मंत्रीजी ‘पोस्टिंग कारोबार’ में व्यस्त

डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री संघ की सांठगांठ से भ्रष्टाचार का काउंटर खोल बैठे हैं और हाल ही में करीब 500 तबादले ‘बैकडोर’ से किए जा चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि जनता ने भाजपा को लोकहित में शासन सौंपा है, न कि तानाशाही और भ्रष्टाचार के लिए।